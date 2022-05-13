COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

學童近視比例高！　「角膜塑型片」助矯正視力

學童近視比例高！　「角膜塑型片」助矯正視力
學童近視比例高！　「角膜塑型片」助矯正視力

健康醫療網

2022-05-13 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年來臺灣學童近視的比例持續上升，近距離、長時間用眼皆是造成近視度數增加的最大原因，而年紀越小近視度數增加的速度越快，也越容易成為高度近視，進而產生各種併發症。「近視該如何防治」早已成為許多家長關心與努力的方向，除了增加戶外活動與使用散瞳劑外，「角膜塑型片」也是矯正近視的一個好幫手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
睡眠中配戴　幫助角膜變平坦

角膜塑型片（Orthokeratology，簡稱Ortho-K），是一種夜戴型隱形眼鏡，必須在睡眠時戴上鏡片，透過鏡片弧度控制角膜形狀，慢慢地使角膜變得平坦，進而達到暫時矯正近視效果。

不過，此類產品屬於高風險的第三等級醫療器材，選配時，應經眼科醫師評估及開立處方箋，設計符合個人的角膜塑型片；食藥署特別提醒，勿購買來路不明鏡片，以免造成眼睛嚴重傷害。

鏡片徹底清潔　避免感染風險

除此之外，使用角膜塑形片之前，應詳細閱讀使用說明書，由家長協助指導孩童正確地摘卸與裝戴鏡片，並依照醫師處方規定時間進行配戴，以維持角膜塑型效果。若未按處方時間持續配戴，將影響配戴效果，同時也不能超時配戴，以免傷害雙眼。

在摘卸後鏡片的清潔與保養也非常重要，家長應在旁協助鏡片的清潔工作，以確保鏡片徹底清潔乾淨；接觸鏡片前，務必洗淨雙手，使用專用的清潔液輕輕搓洗鏡片，不可用自來水直接沖洗或浸泡鏡片，如未落實清潔工作，可能讓病菌有機可乘，增加感染的風險，進而導致角膜潰瘍等眼疾。

做好日常保養　定期回診追蹤

若孩子正以角膜塑形片進行視力矯正，家長必須時常關心孩童是否有做好日常保養和清潔工作，並定期回診追蹤；若配戴期間有任何不適，應立即停止配戴，儘速就醫檢查。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53693

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

迎戰新冠高峰　陳時中：下週增加默沙東口服藥佈署點

科學家揭人體細胞圖譜　如冰沙中鑑別水果顆粒

關節腫痛僵硬 當心恐是類風濕性關節炎

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀