學童近視比例高！　「角膜塑型片」助矯正視力

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角膜塑型片（Orthokeratology，簡稱Ortho-K），是一種夜戴型隱形眼鏡，必須在睡眠時戴上鏡片，透過鏡片弧度控制角膜形狀，慢慢地使角膜變得平坦，進而達到暫時矯正近視效果。
不過，此類產品屬於高風險的第三等級醫療器材，選配時，應經眼科醫師評估及開立處方箋，設計符合個人的角膜塑型片；食藥署特別提醒，勿購買來路不明鏡片，以免造成眼睛嚴重傷害。
鏡片徹底清潔 避免感染風險
除此之外，使用角膜塑形片之前，應詳細閱讀使用說明書，由家長協助指導孩童正確地摘卸與裝戴鏡片，並依照醫師處方規定時間進行配戴，以維持角膜塑型效果。若未按處方時間持續配戴，將影響配戴效果，同時也不能超時配戴，以免傷害雙眼。
在摘卸後鏡片的清潔與保養也非常重要，家長應在旁協助鏡片的清潔工作，以確保鏡片徹底清潔乾淨；接觸鏡片前，務必洗淨雙手，使用專用的清潔液輕輕搓洗鏡片，不可用自來水直接沖洗或浸泡鏡片，如未落實清潔工作，可能讓病菌有機可乘，增加感染的風險，進而導致角膜潰瘍等眼疾。
做好日常保養 定期回診追蹤
若孩子正以角膜塑形片進行視力矯正，家長必須時常關心孩童是否有做好日常保養和清潔工作，並定期回診追蹤；若配戴期間有任何不適，應立即停止配戴，儘速就醫檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53693
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