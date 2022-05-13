減肥免算熱量輕鬆瘦！營養師簡單３招，低醣飲食控醣就好。

資訊來源：嫚嫚營養師低醣飲食讓許多人願意嘗試的原因之一就是不用計算熱量。然而這點適用於想要輕鬆減重的人，可以從第2項開始執行。如果希望儘早看到減重成果，還是需要將熱量和醣量計算納入飲食計畫，建議從頭開始逐步執行。
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設定醣類攝取目標依照碳水化合物（醣類）的攝取量，可以將飲食分為以下4個等級：
•高醣飲食：＞45%或＞225公克/天，符合多數國家的均衡飲食建議（45%-65%）。
•中度低醣飲食：26-44%或130-225公克/天。
•低醣飲食：10-25%或50-130公克/天。
•極低醣飲食：＜10%或＜20-50公克/天，相當於生酮飲食的程度，一般執行低醣飲食攝取量不需要這麼低。
為了方便執行，建議大家可以先簡單地將醣類攝取量設定為3個目標：40%、30%、20%。 溫和方式：建議第一週先從40%開始適應，第二週再調整為30%，最後進步到20%。
積極方式：直接從20%開始執行。然而需要提醒的是，如果飲食內容與平常的飲食習慣差異過大，可能會有適應上的困難與壓力，反而比較容易放棄。
減少精製醣類精緻醣類是最容易影響血糖，讓低醣飲食破功的食物類別。因此需要先減量，最好能夠完全戒除。常見精緻醣類如下所示：
• 含糖飲料：珍珠奶茶、手搖飲料、包裝飲料、運動飲料、果汁、提神飲料、加糖豆漿、米漿、調味牛奶、調味優酪乳、調味咖啡、三合一沖泡飲、汽水等。
• 甜點/ 西點：蛋糕、麵包、餅乾、甜點、糖果、80％以下巧克力、蛋捲、糕餅、貝果、蜜餞、果乾等。
• 高度加工食品：洋芋片、零食、加工肉品（肉鬆／培根／火腿／熱狗／香腸／貢丸／魚丸）、早餐榖物片、果醬、巧克力醬等。
• 精緻澱粉：白飯、白麵條、年糕、碗粿、白粥、白吐司、白饅頭、粉圓、餃子皮等。
將澱粉攝取量減半，或計算好醣類攝取量
最簡單的方式是直接將每餐原本的飯/麵量直接減半。然而當發現減重成效不佳的時候，建議參考以下方式，計算好醣類攝取量。含醣類食物可以分為4大類：全榖雜糧類、蔬菜類、乳品類、水果類。由於攝取到每種食物相當重要，透過這種方式分配食物內容，可以確保飲食均衡性。
以比較嚴格的條件為例，每日攝取熱量：1500 大卡，醣量比例20％。計算方式如下：
1)設定每日醣類攝取量：75公克。2)計算乳製品含醣量：每日1份，240毫升/份，總計12公克醣。3)計算蔬菜類含醣量：每日3份，100公克/ 份，可以拳頭計算，總計15公克醣。4)計算水果類含醣量：每日2份，1拳頭/份，總計30公克醣。5)計算每日全榖雜糧類攝取量：75-12-15-30=18公克，大約為1份。* 1份全榖雜糧類食物：1條小型地瓜（55公克）、¼碗糙米飯、½碗蕎麥麵、½碗南瓜、3湯匙燕麥/綠豆。
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