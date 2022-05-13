國民黨合力揭快篩黑幕打響熱度　徐巧芯搶佔聲量冠軍

本土疫情升溫，快篩之亂持續延燒，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計國民黨知名政治人物近兩周（4月28日至5月10日）網路總聲量，結果發現，在「疫情、防疫、Covid、高登、羅氏、居隔、北漂學生、快篩」這幾個疫情話題關鍵字當中，台北市議員徐巧芯以破萬則聲量搶佔冠軍，而中廣董事長趙少康不落人後居第二，擁有近5000則聲量，國民黨主席朱立倫聲量達3000多則，位居第三。其中，徐巧芯的發言不僅在PTT保持討論熱度，媒體也相繼跟進報導。
若進一步觀察國民黨籍政治人物的臉書貼文，比較互動數（按讚、留言、分享數）等數值，可發現聲量排名與社群互動冷熱程度並不完全一致，如趙少康在整體調查中拔得頭籌，獲得11.3萬次互動，徐巧芯則以8.3萬次互動數居次，前者得利於超過10萬的按讚次數及逾3千次分享數，而徐則在留言次數佔有優勢，以破9千次留言表現最好，顯示徐這兩週以來進攻的議題，均獲得廣泛迴響和討論。
此外，前國民黨主席江啟臣官方臉書貼文互動成效排名第三名，以6.5萬次互動數超車黨主席朱立倫。江啟臣在5月5日至6日連續兩天關注北漂學生斷炊事件，僅靠兩篇貼文就吸引了超過9千次互動數，怒斥指揮中心反應冷漠，議題操作連貫性佳。
由於本土疫情單日確診數節節攀升，民眾對於快篩試劑需求大增，國民黨半個月以來積極針對快篩試劑價格、採購和進口的廠商資格爭議等話題進攻，除曾銘宗聲量漲幅57%、賴士葆漲幅13%以外，其餘上榜政治人物近兩周的聲量較一個月前漲幅皆超100%以上，其中徐巧芯、林奕華、李德維三人以及國民黨團書記長萬美玲漲幅最多，都達500%以上；無論是立院國民黨團成員，或是原先就具備網路聲量的意見領袖，都抓住了機會整合跟進不同的議題，搭配北漂學生確診居家隔離、居隔者的權益等新聞時事，在臉書上的互動、聯動與橫向整合成效甚佳。
至於國民黨主席朱立倫網路聲量則整體表現平平，只有提到快篩試劑價格、民眾排隊和新台灣模式等防疫策略，似乎沒有跟上這波揭露快篩採購黑幕的熱度。