民進黨台中議員初選民調　政二代全過關她拿最高分

民進黨台中市議員初選昨晚進行最後一波黨內民調，22位尋求連任者全數過關、欲交棒下一代的老議員們，3名兒女也脫穎而出。新人中最受矚目者為前市長張溫鷹女兒陳俞融，她在北區拿下41.55%支持度，比連任3屆的賴佳微34.61%還高，在台中市僅次北屯區老將曾朝榮的44.97%。
扣除尚未處理的原住民席次，台中市議員14個選區，民進黨在第4選區（豐原后里）、第5選區（潭雅神）、第8選區（北屯）、第9選區（北區）、第10選區（中西區）、第11選區（東南區）、第13選區（霧峰大里）等7選區有競爭，本星期進行電話民調，前晚進行的北區因拒訪率過高、樣本數不足，昨晚續打延長賽，今（13日）與最後一梯次的東南區一起公佈。
北區4搶2，已連任3屆的賴佳微（39歲）面臨高敏裕（51歲）、楊宗澧（45歲）、陳俞融（31歲）挑戰。高敏裕是邱厝里里長、楊宗澧是社運工作者出身、陳俞融是前台中市長張溫鷹女兒。此區不僅候選人平均年齡最低，肉搏戰也最激烈，不僅臉書有反串陳俞融的專頁、賴佳微還為網路流傳的負面文宣到地檢署按鈴申告，就連電話民調都可以出狀況，前晚直到10:30仍樣本數不足。
電話民調結果，陳俞融41.55%拔得頭籌、賴佳微34.61%居次。未過關的楊宗澧12.40%、高敏裕11.44%。
東南區現任議員何敏誠、邱素貞欲交棒兒女何昆霖、陳雅惠，鄭功進原有意交棒兒子鄭紹頡，幾經評估還是決定親自披掛上陣。挑戰者翁俊楠是工學里里長，曾任林佳龍立委時期的特助；吳文豪為大學教師，也當過林佳龍特助、臺中市政府工策會副總幹事。
本區雖然是5搶2+1，但5人只陳雅惠一名女性，等同保障名額。她是現任國光里長、母親邱素貞已連任4屆。電話民調結果，何昆霖29.01%、鄭功進28.61%、陳雅惠18.03%。未過關的吳文豪 13.37%、翁俊楠10.98%。
民進黨台中市議員，下屆提名32席，本屆有26席，除了3位老議員交棒子女、陳世凱宣佈交棒助理曾威，其餘22人皆爭取連任。其他已完成民調的5個選區，第13選區（大里、霧峰區）張芬郁僅勝蔡美華0.12%、第4選區（豐原、后里）廖芝晏贏翁美春0.48%，蔡與翁皆申請覆查。