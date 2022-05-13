台北國際書展因疫情延期？李永得：原地如期舉辦

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國際博物館協會（ICOM）自1977年起將5月18日定為國際博物館日，文化部今天舉辦「2022國際博物館日啟動記者會」，宣布今年主題為「博物館的力量（The Power of Museums）」，傳遞博物館具有包含永續發展、數位創新及社群教育等3種翻轉世界的力量。
博物館到底有什麼力量？李永得致詞時提到，博物館的力量，每個人解讀不同，他認為有知識的力量、歷史的力量、文化的力量等3個無與倫比的力量，加起來足以翻轉世界；5月18日是博物館日，全台超過50間博物館和地方文化館將在當天，開放大眾免費入館或提供門票優惠，歡迎大朋友、小朋友一起進入博物館參訪。
文化部指出，配合今年國際博物館日主題，文化部串聯多間博物館推出「博物館×科技」和「台灣國寶」2支影片，結合訪談館員、記錄工作過程和觀眾體驗畫面，帶領大眾一探博物館如何創意運用科技結合研究、典藏和教育工作，如VR體驗、AR實境解謎遊戲、智慧庫房及文物3D掃描研究修復等，也透過影片呈現平時難以一次欣賞的16件台灣本土國寶文物，如國立台灣史前文化博物館「人獸形玉玦」、國立台灣美術館「林玉山《蓮池》」、國立傳統藝術中心「蟠龍燭臺」等，展現博物館永續保存及傳承台灣從史前到當代的文化。
文化部也推出博物館線上展覽網站，蒐羅涵蓋人文、藝術、自然等類別，近80檔精彩線上展覽和數位資源，如國立台灣歷史博物館「算×命：歐洲與臺灣的占卜線上特展」、國家人權博物館「風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展」、國立台灣美術館「雕塑Playground－國美館藝術漫步地圖」、國立台灣博物館「孩籽：聽種子的故事線上特展」等；5月18日將在「518國際博物館日」臉書推出抽獎活動，詳細資訊請上「518國際博物館日」網頁、「518國際博物館日」臉書查詢。
此外，文化部配合藝FUN券推出的「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動，也於今天抽出第2波好禮得主，包括雕塑大師王秀杞的銅牛雕像、黃土水「水牛群像」銅雕及常玉「花」織品畫等90件博物館文創好禮，得獎名單將公布於「518國際博物館日」網頁。