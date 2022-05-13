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避免台灣變第二個烏克蘭　王炳忠自願當島內統派

▲新黨青年軍林明正、王炳忠與辯護律師魏憶龍、王炳忠父親王進步。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）
▲新黨青年軍林明正、王炳忠與辯護律師魏憶龍、王炳忠父親王進步。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-13 12:24:27

新黨青年軍王炳忠、市議員侯漢廷等人被控與陸生周泓旭透過網路替中共發展組織，涉嫌違法《國安法》。高等法院今（12）日駁回上訴，維持原審無罪判決。王炳忠與父親王進步、新黨文宣委員會副主委林明正上午來聽宣判，得知二審再獲判無罪，都說感謝、敬佩法官無懼當道，堅守無罪推定原則。

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王炳忠聆判後表示，他身為1987年出生，解嚴後的新世代，秉於對台灣前途的認知，將青春歲月奉獻給島內統派，並非迎合任何人，也沒有人云亦云，更沒有迫於壓力來選擇自己的道路，自己只是清楚知道解嚴後和大陸經貿往來頻密，不可能一直維持高度政治對立，勢必得尋求和解之路。

王炳忠表示，政治人物都說「希望台灣不要成為第二個烏克蘭」，台灣要追求和平統一、一國兩制，才能真正免於第二個烏克蘭的命運；尤其美國不斷打台灣牌，並不是挺台灣，而是把台灣當成棋子，最後把台灣推向戰爭的邊緣；個人意志未必能阻擋整個局勢發展，但他清楚局勢發展下去，只能說大家做好心理準備。

侯漢廷則在臉書發文表示，「戰將不屈、正道不孤、眾心如城、為民謀福」，稱在宣判當下，他在議會開會，為市民捍衛權益，以後仍會在議會與地方繼續問政建設，為市民服務。經歷過此案，讓他親身見識台灣當前檢調偵辦實務的總總程序瑕疵或陋習，也讓他深刻體會到司法獨立的可貴。檢方如為政治服務，他勢必上訴到底。

▲新黨青年軍林明正、王炳忠與辯護律師魏憶龍。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）
▲新黨青年軍林明正、王炳忠與辯護律師魏憶龍。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）

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