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報名台鋼重返中職？YouTuber「豹子腿」方昶詠：陷入思考

▲前職棒球員方昶詠，透露想去參加台綱測試會，有重返中職的念頭。（圖／方昶詠IG）
▲前職棒球員方昶詠，透露想去參加台綱測試會，有重返中職的念頭。（圖／方昶詠IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 13:13:35

中華職棒第六隊「台鋼雄鷹」確定成立，更給予國內許多棒球好手站上職棒的希望。對此，前職棒球員、YouTuber「豹子腿」方昶詠坦言，聽到測試會消息後就陷入思考，讓他不禁詢問自己，是否該重返中職？回到球員身分？引起外界關注。

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方昶詠日前在個人YouTube上舉辦投票，他發文表示「這幾天得知台鋼開始報名測試會，我開始陷入思考，我問我自己，我該繼續當球員嗎？但一直沒有答案，想問問大家的意見！」沒想到截至今日早上就有88%的粉絲鼓勵，「再給自己一次機會！」

面隊大家鼓勵，方昶詠則PO出當年比賽用的手套照片，「封存已久的你們，是不是該再出來活動活動呢？各位！真的非常感謝大家給我建言，你們的留言我都有看到，但實在太多了，我真的沒辦法每則都回，在這跟大家道歉一下」。似乎再度拾起職棒夢，想要拚拚看台鋼雄鷹的測試會。

▲前職棒球員方昶詠，透露去台綱測試會的念頭。（圖／方昶詠IG）
▲方昶詠秀出當年征戰的手套，似乎有意參加測試會。（圖／方昶詠IG）
粉絲紛紛留言鼓勵，「喜歡看你打球的拚勁，相信自己再拚一次加油」、「希望教練可以繼續當球員，也希望教練把復出之路記錄下來，給打球的球兒們看看…」、「教練想看你回到中職比賽」、「看來是要重出江湖了」、「比起YT更想看教練變回職棒球員」、「邊比賽邊在中外野直播了」。

據了解，現年32歲的方昶詠，曾於2013年選秀會第八輪被統一獅相中，187公分的他以飛快的腳程聞名，擁有「豹子腿」、「中職最速男」等稱號，不僅隔年就拿下二軍盜壘王，也把握在一軍時出場的機會，無論是戰術執行或是攻守方面都有不錯表現，無奈出賽次數少，未獲教練團重用，於2019年遭到釋出。

不過，方昶詠仍不放棄棒球，隨後轉戰到YouTube來宣揚台灣棒球文化，並以專業球員的經歷，用淺顯易懂的講解，帶給觀眾不一樣的棒球知識和技巧，獲得廣大球迷的喜愛。後棒球人生可說是相當成功。若能真的通過測試，重返職棒舞台，方昶詠必能成為一段激勵人心的故事。（編輯：詹鎰睿）

▲前職棒球員方昶詠，透露去台綱測試會的念頭。（圖／方昶詠IG）
▲方昶詠也常常在IG上分享，當年在統一獅的經歷和故事。（圖／方昶詠IG）

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