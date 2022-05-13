COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

檢察長大風吹！張斗輝掌高檢　蔡清祥說明布局用意

▲法務部常務次長張斗輝調高檢署檢察長。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲法務部常務次長張斗輝調高檢署檢察長。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-13 13:41:132022-05-13 13:45:19

檢察官人事審議委員會今（13）日公布檢察長人事，高檢署檢察長確定由法務部常務次長張斗輝獲遴派，其缺由法務部檢察司長林錦村接任，報政院核定。法務部為傳承並舉才，司法官訓練所33期的新北地檢署檢察官陳盈錦派屏東地檢署檢察長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年法務部共開出6名檢察長缺，分別是張斗輝派高檢署、廉政署長鄭銘謙派金門高分檢、保護司長毛有增派新北地檢署、陳盈錦派屏東地檢署、台中高分檢檢察官郭景東派金門地檢署，廉政署南調組長黃元冠派連江地檢署。

▲法務部檢察司司長林錦村今（4）呼籲，民眾若認為有家屬搭上事故列車，可以到台北、台東以及花蓮地檢署指認。（圖／記者林調遜攝，2021.04.04）
▲法務部檢察司長林錦村調法務部常務次長。（圖／NOWnews資料照）
另外，入圍檢察長的12人名單中唯一女性「高檢署」檢察官許鈺茹、及「法官轉任檢察官」的北檢派駐廉政署視察室主任林漢強成為此波人事的遺珠。台北、士林、苗栗、南投、嘉義、台南、宜蘭、基隆等8個地檢署的檢察長未異動。

高雄高分檢檢察長張清雲調台中高分檢、台南高分檢檢察長費玲玲調高雄高分檢、花蓮高分檢檢察長朱家崎調台南高分檢、金門高分檢檢察長洪培根調花蓮高分檢。

彰化地檢檢察長俞秀端掌桃園地檢、屏東地檢檢察長張介欽調新竹地檢署、新竹地檢檢察長郭永發調台中地檢、雲林地檢檢察長洪家原調彰化地檢、澎湖地檢檢察長張春暉調雲林地檢、橋頭地檢檢察長洪信旭調雄檢、花蓮地檢檢察長鍾和憲調橋頭地檢、金門地檢檢察長戴文亮接台東地檢、台東地檢檢察長蔡宗熙調花蓮地檢、連江地檢檢察長黃智勇調澎湖地檢。

至於行政職部分，檢察司長由台中地檢署檢察長黃謀信接任，報行政院核定，任期滿6年的檢察長包含：雄檢莊榮松轉調廉政署長，報行政院核定、台中高分檢謝榮盛、新北檢徐錫祥分別調任最高檢主任與台中高分檢主任。

▲針對遺體未分流，花蓮地檢署檢察長俞秀端澄清說「絕無此事」。（圖／記者呂炯昌攝）
▲俞秀端在花蓮時曾辦過「太魯閣列車失事案」，後調彰化，現在調到案件量最繁重的桃園任檢察長。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
法務部長蔡清祥表示，人事布局是整體考量，老中青都有，用平實、務實的態度去挑選，該升就升，不會刻意塑造為升「女性」而升，否則一定的限制及保障也恐導致不公平現象；而且2019年還曾一次派過4名女檢察長，像這次俞秀端就派到六都核心位置，因為她擅長溝通，以身作則，其特質絕對可以和年輕檢察官協調溝通，費玲玲經驗豐富，這次也派到更大更重要的地方，所謂女生不是只看「初派」而是整體考量，不會因為期別或性別，而是按照整體條件去投票。

蔡說，「初派」捨棄38期的林漢強，是因為他剛調現職不久，「是非常重要的位置」；陳盈錦因有充分歷練、期別也夠，配合一二審輪調制度，將他從檢察官升為檢察長，將有更多人下一審傳承辦案。

▲檢察長黃謀信贈送粽子給收容同學，現場並化身黃老師，向大家講述端午節由來，並鼓勵同學，打開未來有藍天白雲的另一扇窗。（圖／記者張塵攝，2019.06.04）
▲台中地檢署檢察長黃謀信調法務部檢察司長。（圖／NOWnews資料照）

檢察長遴選　檢審會今開會討論12位潛在名單

迎戰國民法官法　找「簡報高手」教檢察官說人話

避免台灣變第二個烏克蘭　王炳忠自願當島內統派

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀