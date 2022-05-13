檢察長大風吹！張斗輝掌高檢　蔡清祥說明布局用意

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另外，入圍檢察長的12人名單中唯一女性「高檢署」檢察官許鈺茹、及「法官轉任檢察官」的北檢派駐廉政署視察室主任林漢強成為此波人事的遺珠。台北、士林、苗栗、南投、嘉義、台南、宜蘭、基隆等8個地檢署的檢察長未異動。
高雄高分檢檢察長張清雲調台中高分檢、台南高分檢檢察長費玲玲調高雄高分檢、花蓮高分檢檢察長朱家崎調台南高分檢、金門高分檢檢察長洪培根調花蓮高分檢。
彰化地檢檢察長俞秀端掌桃園地檢、屏東地檢檢察長張介欽調新竹地檢署、新竹地檢檢察長郭永發調台中地檢、雲林地檢檢察長洪家原調彰化地檢、澎湖地檢檢察長張春暉調雲林地檢、橋頭地檢檢察長洪信旭調雄檢、花蓮地檢檢察長鍾和憲調橋頭地檢、金門地檢檢察長戴文亮接台東地檢、台東地檢檢察長蔡宗熙調花蓮地檢、連江地檢檢察長黃智勇調澎湖地檢。
至於行政職部分，檢察司長由台中地檢署檢察長黃謀信接任，報行政院核定，任期滿6年的檢察長包含：雄檢莊榮松轉調廉政署長，報行政院核定、台中高分檢謝榮盛、新北檢徐錫祥分別調任最高檢主任與台中高分檢主任。
法務部長蔡清祥表示，人事布局是整體考量，老中青都有，用平實、務實的態度去挑選，該升就升，不會刻意塑造為升「女性」而升，否則一定的限制及保障也恐導致不公平現象；而且2019年還曾一次派過4名女檢察長，像這次俞秀端就派到六都核心位置，因為她擅長溝通，以身作則，其特質絕對可以和年輕檢察官協調溝通，費玲玲經驗豐富，這次也派到更大更重要的地方，所謂女生不是只看「初派」而是整體考量，不會因為期別或性別，而是按照整體條件去投票。
蔡說，「初派」捨棄38期的林漢強，是因為他剛調現職不久，「是非常重要的位置」；陳盈錦因有充分歷練、期別也夠，配合一二審輪調制度，將他從檢察官升為檢察長，將有更多人下一審傳承辦案。