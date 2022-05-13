《死亡筆記本》L和月15年後相遇!男孩變大叔「長成這樣」
日本懸疑漫畫《噪音》改編成真人電影登上大銀幕，由日本知名導演廣木隆一執導，描寫發生在落後孤島上發生的殺人事件，找來藤原龍也、松山研一共同主演，這也是他們繼2006年《死亡筆記本》後再度合作。神木隆之介、黑木華、永瀨正敏等人亦參演。
電影《死亡筆記本》2006年推出在日本、台灣皆創下驚人票房成績，當年在電影中飾演最強勁敵的藤原龍也及松山研一，這次睽違15年再度於大銀幕上合體「成為殺人共犯」。時隔多年再度合作，藤原龍也分享心情：「和松山研一在作品中合作真的非常久違，不僅是演技，看見他對於工作的態度，覺得他成為了一位值得信賴的演員，拍攝時也拯救了我許多次。這次在作品中我們的角色設定為兒時玩伴，實際上我們也認識多年，正因如此才能營造出獨特的氛圍呈現給觀眾。」
松山研一大讚藤原龍也是很棒的前輩：「拍攝《死亡筆記本》時我還分不清左右，只是一昧被藤原龍也的氣勢給壓倒。現在我終於掌握住自己的戲路，也知道身為演員該做些什麼，對戲時卻仍舊抵擋不了藤原龍也的氣勢，再次感受到他有多厲害，是我絕對追不上、非常了不起的前輩。」
《噪音》中飾演另一名要角的「國民弟弟」神木隆之介，國中時就相當喜歡《死亡筆記本》，對能與藤原龍也、松山研一合作，他表示相當緊張：「國中時在電影院看到覺得很厲害的兩位演員就在自己面前，是我進片場最感動的事。我是第一次接下這麼有緊張感的角色，也很少有背負這麼重要事情的角色，真的很緊張，也為了不讓這份緊張感消失而非常拚命。」
神木隆之介也表示兩位主演對他來說是非常強大的存在：「我一邊看著他們演戲，一邊在心裡想著『哇，好厲害』，在片場與他們聊天時也會想著『我在與（《死亡筆記本》的）L和月說話』，還將手機聯絡人名稱寫成『松山研一先生（L）』。」反被松山研一吐槽：「不該用《死亡筆記本》的『L』，改成《噪音》的『純』吧！」《噪音》6月2日在台上映。