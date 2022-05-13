夏日製作泰式芒果糯米飯！嘉義移民署邀新住民示範做法

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同樣來自嘉義大學的泰國籍學生天譽說，「我在台灣想家時也會自製芒果糯米飯，分送老師朋友品嚐，不僅紓解內心的鄉愁，也順道藉由這道料理讓大家認識泰國的飲食文化」。他提及：「糯米飯除了搭配芒果製作甜點外，也衍生多元吃法，例如在糯米飯上鋪滿經過香料拌炒的乾蝦仁或魚乾，吃起來鹹甜鹹甜，別有一番風味」。
韓國籍新住民熙禎表示，「我來台還不到1年，初次參加移民署辦理的家庭教育課程，不僅認識許多新朋友，也增進中文能力。我平常較少接觸東南亞的食物，今天第一次嘗到芒果糯米飯，覺得很特別，感受到不同的滋味。」最後大家共享芒果糯米飯，體驗異國風情。
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，各國的飲食是國家軟實力的展現，民眾若想要瞭解異國文化，可以從接觸飲食開始，芒果盛產季節即將來臨，大家不妨試試在家DIY芒果糯米飯。
另外移民署持續推動新住民照顧輔導及培力工作，自111年5月16日至7月15日受理報名「多元文化、樂活創新」行動方案競賽，預計徵選10隊進行方案實踐，並依方案實踐內容提供獲選每隊最高新臺幣8萬元的實踐獎金，歡迎符合資格的新住民家庭、國人、外籍人士及高中(職)以上之僑外生、陸生及港澳生踴躍報名，相關訊息可至本署全球資訊網及新住民培力發展資訊網查詢。