夏天哪種肩帶易透出？專家「實測7色」救少女：不是黑色
夏日將至，大家都開始換上輕、薄、透的衣服，可穿著過白色T恤、襯衫的女性都有一個困擾，那就是裡頭的內衣總是透出衣服跟路人「Say Hello」，日本內衣品牌「BELLE MACARON」老闆就實測了七種顏色內衣的透出程度，不料結果竟大跌眾人眼鏡。
日本女性內衣品牌「BELLE MACARON」，老闆小島未紅10日在推特發文，分享自己分別用白色、亮黃色、酒紅色、深膚色、淺紫色、深泰奶色和淺膚色，七種顏色實測在白衣下的透出程度，多數人認為深色內衣較易透出，可結果不然，反而是白色、黃色和粉紅色等淺色系容易從白衣服內透出。
網友被此實驗顛覆了想法，回覆「想到保守學校都規定女學生穿白內衣....」、「想到之前有YouTuber開箱Uniqlo內衣褲的時候分享深粉（豆沙？）色搭配白色衣服反而不會透，原來這是服飾業者都知道但一直不說的秘密？」、「其實加一件純色內衣就好」、「這篇適合亞洲人吧！？請問黑人女孩要穿什麼顏色才不會透？」。
更有專業網友解釋原理，因為光的三原色會組成白色，「但是本質上還是像彩虹一樣，有各種顏色」，而當光照射在不同顏色的內衣上時，就會產生不同的吸收效果，「為什麼黑色不容易透出來？是因為黑色吸收了光，其他的顏色各自有各自的吸收」，「而淺色衣服較易反射光線，所以相對容易透出來」。（編輯：李惠婷）