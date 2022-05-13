優先照顧染疫童！35家醫院設「綠色通道」 13院所將加入
本土確診逐日攀升，兒童染疫人數也持續增加，指揮中心今（13）日宣布，截至今日中午，共有35家醫院宣布設立「兒童就醫綠色通道」，包括教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛福部部立醫院等4大公立醫療體系，將為學齡前（6歲以下）兒童，設立防疫急門診，有專用的候診動線，並且將由兒童科醫師看診、採檢、診療。
指揮中心表示，為優先照顧學齡前兒童（6歲以下），舒緩醫院急診量，避免排擠兒童待診時間以及減少群聚，由退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，配合開設學齡前兒童就醫綠色通道，有兒童專用候診動線，並由兒科醫師採檢與診療服務。
截至目前中午，4大公立醫療體系，共計35家醫院，設置學齡前兒童就醫綠色通道，另衛生福利部部立醫院，尚有13家將於5月18日前，全數完成開設綠色通道。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
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