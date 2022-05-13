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優先照顧染疫童！35家醫院設「綠色通道」　13院所將加入

▲指揮中心宣布，開設兒童就醫綠色通道。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲指揮中心宣布，開設兒童就醫綠色通道。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 14:45:55

本土確診逐日攀升，兒童染疫人數也持續增加，指揮中心今（13）日宣布，截至今日中午，共有35家醫院宣布設立「兒童就醫綠色通道」，包括教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛福部部立醫院等4大公立醫療體系，將為學齡前（6歲以下）兒童，設立防疫急門診，有專用的候診動線，並且將由兒童科醫師看診、採檢、診療。

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▲本土確診持續攀升，兒童染疫患者增加，將開設學齡前兒童就醫綠色通道。（圖／指揮中心提供）
▲本土確診持續攀升，兒童染疫患者增加，將開設學齡前兒童就醫綠色通道。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，為優先照顧學齡前兒童（6歲以下），舒緩醫院急診量，避免排擠兒童待診時間以及減少群聚，由退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，配合開設學齡前兒童就醫綠色通道，有兒童專用候診動線，並由兒科醫師採檢與診療服務。

截至目前中午，4大公立醫療體系，共計35家醫院，設置學齡前兒童就醫綠色通道，另衛生福利部部立醫院，尚有13家將於5月18日前，全數完成開設綠色通道。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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