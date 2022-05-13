台北國際書展續辦　時間縮短、加強防疫　提供民眾手套

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台北書展基金會董事長林訓民指出，各大國際書展如安古蘭漫畫節、波隆那童書展、倫敦書展、首爾書展等陸續恢復實體辦理，面對今年疫情衝擊，台北國際書展不能再停辦，恰如今年書展的英文主題「Reading & Publishing Beyond the Pandemic」，盼能繼續閱讀、超越疫情的阻撓，台北國際書展會堅韌地在疫情中展現蓄積3年的台灣出版能量。
文化部人文出版司司長陳瑩芳表示，已請台北書展基金會於5月11日針對248家國內參展業者進行意願調查，有154家（55.2%）建議停辦，57個出版單位、31個國家展位（31.5%）盼繼續參展，另有5家（1.8%）尊重文化部決定，因此與台北書展基金會研商後，決定持續辦理，並加強各項防疫措施。
陳瑩芳指出，書展期間將強化各項防疫措施，包含於書展7個出入口裝設防疫門，提供入場者全身消毒；將提供所有參觀民眾單片裝口罩、手套，民眾入場時除全程配戴口罩，並配戴手套；展場各出入口、公共區域提供酒精，以隨時清潔手部等。為降低人事成本與人員風險，本次書展將縮短展出時間，除6月3日（週五）、4日（週六）維持開放至晚間10點，6月2日、5日至7日僅開放至晚間6點。
另外，文化部將提供各參展單位快篩劑，大會及參展工作人員於展期間均進行健康監測，若有身體不適、快篩陽性者禁止入場服務。大會於每日閉展後進行公共區域清消，參展單位於每日閉展後進行展位內消毒，加強收銀台等民眾較常接觸環境消毒次數。
針對參展與退展單位的配套措施。陳瑩方說，書展基金會將針對退展業者退回3成展位費，續展單位除維持最高7成展位補助費外，參展業者防疫所需支出，如參展期間工作人員因防疫需求而住宿旅館費用等，文化部將提供部分補助，此外，文化部也會提供口罩、酒精、面罩、手套等防疫物資給參展單位。
台北書展基金會表示，30年來台北國際書展的參展辦法，除了過去2年書展停辦外，在書展舉辦的情況下，參展者在參加過展位圈選會後再退展，無法退還展位費。但考量今年疫情變化，即使貿協的場租早已支付，無從退款，但基金會仍在力所能及的範圍，將自行負擔退還3成展位費給退展者，請有意退展者必須在5月17日下午6點前，書面正式告知退展，逾時不再處理。
對於疫情影響人潮，業者恐擔憂勞民傷財。李靜慧說，主要是不想讓台北書展在國際上缺席。林訓民認為，與往年比一定會有差，但應該不會差太多，目前希望把防疫做好，且今年主題國為法國，展出很精采，會是一大亮點，對書展還是有相當信心。
對於要求民眾配戴手套，李靜慧說，非強制性，但書展有提供口罩、手套，讓民眾可以配戴，在翻書時更安心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。