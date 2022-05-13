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暖「仁」挺醫護　林耕仁贈新竹台大醫院暖心便當

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁今(13)日到新竹台大醫院，準備暖心便當替醫護人員加油打氣。（圖／資料照片）
▲國民黨新竹市長參選人林耕仁今(13)日到新竹台大醫院，準備暖心便當替醫護人員加油打氣。（圖／資料照片）

本報訊

2022-05-13 16:24:39

疫情自四月份以來開始嚴峻，每日確診數迅速攀升，根據中央評估疫情高峰似乎還未到來。龐大的篩檢照護需求壓垮前線醫護人員，不少醫護反應量能不足，自己人都確診如何照顧病人？台大醫院企業工會也寫信反應人力吃緊，出現兩個醫護照顧一百人的情形。

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對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁今日到新竹台大醫院，準備暖心便當替醫護人員加油打氣，慰問他們近來的辛勞。林耕仁表示，每天疫情都破萬確診，新聞報導醫療量能緊繃、前線苦不堪言，有的醫師從下午一路接病人到半夜一兩點，中間都沒有時間休息，工作量增多、時間也隨之壓縮，醫院的醫生、護理師的壓力越來越大，看了實在是心疼。

林耕仁也提到，新竹市的確診個案，也是跟著全台的趨勢一致上升，因此特別聯繫新竹台大醫院，準備便當向前線的醫護表示感謝，希望美味的便當，能夠讓他們換換口味，調適一下心情。而醫護人員短暫休息過後，就要再投入到醫護的工作，容不得半刻的拖延。醫護真的非常辛苦，也令人欽佩。

▲林耕仁也提到，醫護人員短暫休息過後，就要再投入到醫護的工作，容不得半刻的拖延，真的非常辛苦，也令人欽佩。（圖／資料照片）
▲林耕仁也提到，醫護人員短暫休息過後，就要再投入到醫護的工作，容不得半刻的拖延，真的非常辛苦，也令人欽佩。（圖／資料照片）
新竹台大醫院王子康醫師表示，謝謝林耕仁議員關心醫護人員，大家都很感動，近來大家身心俱疲，尤其穿著兔寶寶裝，汗水讓眼睛睜不開，儘管全身濕透還是不能輕易脫下裝備，非常不容易，也請大家多體諒醫護人員。護理主任李芳珊也表示，感謝議員對大家的關愛，護理長會守護大家的健康，也希望大家好好保護自己，奮鬥到疫情結束。

另外，林耕仁質疑蔡政府的防疫政策過於模糊，應該要向人民說清楚，確定要走與病毒共存的方向，就必須要做好準備，而不是用嘴巴喊「超前部署」，結果所有配套措施一團糟。林耕仁也呼籲，蔡政府應該重視基層醫護的需求，專責病房比例須重新檢視並調整，對於人力短缺的情形，除了改善醫護的待遇，也要落實合理的護病比，減輕醫護負擔的同時，病患也能得到更完善的照顧。

疫情仍然持續延燒，按照指揮中心的預測，疫情高峰預計於5月底、最快7月能緩解，如何盡快補足醫療量能的缺口，舒緩前線醫護的工作壓力，把疫情的傷害降至最低，讓人民的生活回歸正常，將是接下來所有人都需面臨的一大考驗。

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