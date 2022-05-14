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內幕／余天退主委選舉惹英系不滿　黨員釀投廢票

▲立委余天4月11宣布參選民進黨新北黨部主委，卻又在5月6日宣布退選。（圖／翻攝自余天臉書）
▲立委余天4月11宣布參選民進黨新北黨部主委，卻又在5月6日宣布退選。（圖／翻攝自余天臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-14 16:38:11

民進黨5月22日全面改選黨職，屬於正國會派系的余天日前已宣布退出新北市黨部主委選舉，湧言會的何博文宛如同額競選、可望當選，讓原先尊重余天的英系感到不滿。不過，余天名字仍會出現在選票上面，據了解，英系目前採開放黨員自行投票，但配票單上主委並未推薦何博文，而地方目前也傳出投「廢票」的想法。

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民進黨2年一度的黨職選舉將選出新任的全國黨代表、市黨員代表及各縣市黨部主委。新北黨部主委的選舉更讓人霧裡看花，何博文3月26日宣布開始請假主委一職並競選連任，余天4月11宣布參選主委，卻又在5月6日宣布退選。

余天對外表示，由於女兒余苑綺的健康狀況，他與李亞萍商量之後，反覆思考後，決定退出新北市主委黨職選舉。不過余苑綺病情並非突然發生，也讓外界質疑正國會與湧言會先前就說好，甚至遭指是圍標。

余天是否與何博文圍標？有正國會成員透露，余天在5月5日晚上才緊急通知相關成員6日上午要開會，而開完會後，才在6日下午由余天在臉書上宣布退選，也因此余天也在臉書上提到，得到正國會要員的支持。

地方知情人士分析，余天若跟何博文「先說好」，不會前一天才通知要開會；黨內權力核心還是中常會，先前正國會有成員跳到英系，導致黨員票數大幅下滑，雙方主要還是5月黨職選舉的合作，否則正國會黨代表、市代表票數不夠，拿到主委也沒有意義。

另外，余天宣布退出主委選舉時，已超過登記截止時間，新北黨部跟黨中央確認過後，余天的名字仍會出現在選票單上。英系立委羅致政表示，主委部分會尊重黨員的自己決定，並未有其他的想法。

不過面對余天臨時退出主委選舉，讓何博文宛如同額競選狀況，也讓民進黨的地方黨員感到不滿，甚至有意發起投「廢票」，即使何博文順利連任主委，但票數可能不如預期。

英系成員指出，2年前的主委投票，確實有跟黨員告知要支持何博文，不過今年確定不會特別告知黨員支持誰或不支持誰，目前派系的群組也告知「開放」，交由黨員自己決定，就要看何博文的魅力是否影響到黨員自主投票。

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