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邪靈退散1／全台第一！神父鄭文宏30年為2千多名教友驅魔

記者潘語綺/專題報導

2022-05-20 12:01:512022-05-20 12:17:08

「被附魔的人，力氣很大啊！要2個人拉著，還會打人，一下就揮過來。」遇到這樣都動手了，神父鄭文宏一點也不驚恐地娓娓道來，附魔症狀主要以吐濃稠的痰、流利地說自己從沒學過的語言、顫抖、暴力傾向、失眠。邊說邊用微微抖著的手，從衣櫃中拿出聖袍批上，位在教堂後方的小房間，鄭文宏披上代表耶穌受難神聖意義的紫色領帶。他今年82歲，卻已驅魔30多年，幫助的信徒近2千人！

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鄭文宏說：「成為神的僕人，一切都是那麼自然！」原是彰化縣北斗在地人，小時候常去教會，有次來自美國的神父馬道男（McDonald’s）問他：「要不要當神父啊？」他說好，那年他15歲，高中畢業後就進入神學院就讀；1972年他30歲，升為神父，為教友服務至今。

▲神父鄭文宏施行驅魔祝福禱告，疑遭附魔的女教徒不停乾嘔及發出低吼。 （圖／記者陳建彰攝）

▲神父鄭文宏施行驅魔祝福禱告，疑遭附魔的女教徒不停乾嘔及發出低吼。 （圖／記者陳建彰攝）
「要祈求耶穌的寶血保護自己，這樣才能免於被惡魔侵擾。」鄭文宏說，有的人體質比較敏感，去了醫院後回家、遇到出殯隊伍、父母親的衝突、至親過世，甚至是地震、車禍所造成的恐懼，都會讓內心不安定，這時惡魔就會趁隙附身。

曾有案例，遭魔附身的是一名60多歲婦人，突然心律不整，看醫生也一直沒改善，且經常跟家人惡言相向、髒話怒罵父母，甚至還會動粗。鄭文宏執行儀式時，婦人不斷唸著：「爸爸抱我！爸爸抱我！」原來是婦人很生氣父母重男輕女，從頭到尾一輩子都沒真心關愛過她。

鄭文宏察覺這是個憤怒的靈，「我就引導她跟父母懺悔、要寬恕，但是她態度很強硬的抗拒。」經過五次耐心的驅魔及禱告，婦人體內的靈逐漸放棄，鄭文宏此時說：「妳的父母也都80多歲啦！原諒他們吧！」就像是七罪：暴食、貪婪、懶惰、淫慾、驕傲、忌妒、憤怒，被這些情緒糾纏時，往往容易受到惡魔侵擾附身，「保持你的心，讓你的心平安穩固，這樣就可以啦！」鄭文宏說。

鄭文宏位在教堂後方的秘密小基地，除了放置聖袍外，簡直是對付魔鬼的「彈藥庫」，用傳統大水缸裝滿滿的聖水，將基督畫像從牆上拿下來，驚奇的露出嵌在牆上一個小櫃子，打開一看，裡面排著數十罐的聖膏。

他拿出來展示給《NOWnews》記者開眼界。他說：「油膏不只是驅魔用，也可以塗抹在身上治病，頭暈頭痛、皮膚紅腫、腸胃不適、心神不寧都有不同的聖膏。」當然，最基本的耶穌十字苦難像，一定要隨身帶在身上。原本記者還詢問神父，為何聖膏放得這麼隱密？鄭文宏靦腆抓著頭笑說：「沒有啦！只是不知道耶穌像要掛哪裡，哈哈哈」。

他指出，有時光是在儀式開始時，灑聖水就讓被附魔的人痛苦不已，「被聖水碰到就像是被火燒到一樣，在地上痛苦打滾。」原來電影演的，還是有些真實在裡頭！他說，每次儀式都將近2小時，遇到太狡猾一直糾纏信徒不肯走的，他會動用「大絕招」，也就是用舌音發出「啦啦啦啦啦啦啦」搭配聖歌的旋律祈禱，或是將代表耶穌權柄的紫色領帶覆在頭上，這時驅魔進程就會很快，附魔者很快就會釋放，不被干擾。

鄭文宏還曾經遇到自稱是「福德正神」的靈，不斷干擾一個家庭，一家人經常不合吵架。他執行儀式時，帶著他們一家人禱告，「現在我們已信耶穌，請祢不要再打擾我們。」那一家人很快便得到釋放。他說，人維持正道、心思純正，常常祈禱聖神聖靈保護、耶穌寶血覆蓋，魔鬼就很難有機會侵害。

鄭文宏至今為2千多名教友驅魔，可能是台灣教區最高的紀錄。對此他回應：「我們神父都不會討論到底做了多少次驅魔還有祝福禱告。」他認為只要是神要他做的，他就會做。

今年8月15日，就是鄭文宏成為神父50週年。高齡82歲的他行動較慢，除了為教友驅魔外，仍積極參予教會事務，有需要就可以馬上讓信徒告解、一起跟義工將教會的回鍋油，做成環保手工皂。他很得意說：「原本教堂後面的水溝臭臭，現在水質活化，還出現鱔魚游來游去！」

問鄭文宏什麼時候會退休？他說：「我會持續為主及這裡的教友、非教友服務到我生命的最後。」說到這，他特別開心：「我想退休，我們中區的主教還不准耶！要我一直做到蒙主寵召！」聽來像是抱怨，但他表情很溫暖。

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