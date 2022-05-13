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民眾黨單親媽參選人偕兒確診　控蔡英文不能同理父母心

▲邱于珊PO出中國醫藥大學附設醫院急診室外畫面，表示自己等了快7小時才看到診。（圖／邱于珊臉書，2022.05.13）
▲邱于珊PO出中國醫藥大學附設醫院急診室外畫面，表示自己等了快7小時才看到診。（圖／邱于珊臉書，2022.05.13）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-13 17:50:56

民眾黨提名台中市北屯區參選人邱于珊確診，今她在臉書透露，身為單親媽的她，帶著孩子守在急診室外6小時才看到診，她心疼之餘，批評忙著開放國門的總統蔡英文沒有孩子，「所以你不能理解天下父母心」。她痛批，政府快篩沒準備好、兒童疫苗沒準備好，各項配套不足卻只想著門戶大開，「難道百姓只能自求多福嗎？」

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邱于珊2018年代表親民黨參選時，建築師丈夫賴衡垚因罹膽道癌離世，她從此成為單親媽媽。母親節前夕她帶著11歲兒子，一起到中正公園捐血室擔任志工，感慨從自己決定參選開始，兒子就得自己照顧自己，且隨著年紀增長，變得更成熟有責任感。

▲單親的邱于珊於母親節前夕大曬兒子貼心，昨母子雙雙確診。（圖／邱于珊臉書，2022.05.13）
▲單親的邱于珊於母親節前夕大曬兒子貼心，昨母子雙雙確診。（圖／邱于珊臉書，2022.05.13）
但突來的新冠肺炎卻讓她步調大亂！邱于珊在臉書說，自己和兒子前天在家快篩陽，兒子發燒、喉嚨痛、不斷昏睡，她先打到醫療院所，對方說PCR門診要先預約，但現在根本不可能預約得到。她從下午3點在中國醫藥大學急診室外帶著孩子等候，直到晚上9點多才看到診。邱于珊說「光是PCR就等了快7小時，孩子根本受不了這樣的折騰。」

邱于珊指急診門口大排長龍，多數是抱著孩子且著急的父母親。這些人冒著與其他人長時間接觸風險排隊，寧可自己粉身碎骨，也不願讓孩子受到磨難。但看「總統蔡英文的臉書，只說我們要開國門……不顧門後站滿尚未準備好的無助的人們，尤其是無辜的孩子。」

邱于珊問：「蔡總統，你有孩子嗎？對不起，我忘了你沒有。所以你不能理解天下父母心，你不能了解那些網軍側翼攻擊的『刁民』，其實都是如同熱鍋上螞蟻的焦急父母……看著自己虛弱的孩子，完全不知道要怎樣獲得適當的協助。」

▲邱于珊認為沒有孩子的蔡英文，不能同理天下父母心。（圖／邱于珊臉書，2022.05.13）
▲邱于珊認為沒有孩子的蔡英文，不能同理天下父母心。（圖／邱于珊臉書，2022.05.13）
邱于珊質疑：「快篩沒準備好，兒童疫苗沒準備好，線上與線下課程並進也沒準備好。如今已不是大軍壓境，而是門戶大開。」她不禁問，難道在這場戰疫中心急如焚的父母親。只能自求多福嗎？

對於邱于珊指排隊排7小時，台中市衛生局副局長邱惠慈建議，若小孩已快篩陽或有發燒症狀，可直接赴台中市10家醫院的兒童得來速綠色通道，不須和其他人一起排隊。台中市兒童得來速名單可上衛生局官網查詢。中國附醫副院長黃高彬表示，得來速平均排隊1個小時可輪到，但這幾天等待篩檢者有比較多。他提醒家長，若小孩已打過疫苗，建議先不要慌，最重要的是自己若先確診，應請其他家人帶往就醫，不要一起出門。

▲台中市兒童得來速醫療院所名單。（圖／台中市衛生局提供，2022.05.13）
▲台中市兒童得來速醫療院所名單。（圖／台中市衛生局提供，2022.05.13）

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