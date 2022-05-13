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邢泰釗爆有人想影響三中案　馬英九出庭不回應

▲前總統馬英九為三中案到高院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）
▲前總統馬英九為三中案到高院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-13 16:58:40

前總統馬英九今（13）日為了「三中案（中視、中影、中廣）」到高等法院開庭。因檢察總長邢泰釗日前曾說，有人意圖利用各種途徑影響三中案，媒體詢問馬英九時，他只點頭說謝謝。馬英九在法庭上主張無罪，請法院駁回上訴，並將答辯交給律師。

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公訴檢察官邱智宏在法庭上主張，三中案本質上是金融案件，馬英九、中投前總經理汪海清、中投前董事長張哲琛3人身兼要職，涉嫌違反《證交法》的非常規交易、特殊背信等罪。

▲前總統馬英九為三中案到高院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）
▲前總統馬英九為三中案到高院出庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）
檢方表示，中投公司實質控制華夏公司，華夏又掌握中視、中廣及中影的股權；2005年12月間，很多契約都還沒講好，但約卻是先簽了再說，國民黨對外宣稱中投以40億元將華夏賣給榮麗公司，但榮麗只想買中視，而當時中視每股約13元，實際交易額只有8.95億元，其餘損失都由中投承受。

檢方指出，舊黨部大樓買賣也有隱藏版契約，當時大樓市值37億元，馬等人卻以23億元賤賣張榮發基金會，條件是其中2層樓無償提供國民黨使用；中影名下有3筆頗具價值的不動產，市值約20億元，最後卻以15億元為計算標準；中廣價值57億元，趙少康只出10億元買頻道，國民黨卻將97％股權及資產都給趙少康，讓趙少康實質支配中廣，後續也沒有把47億元移轉中投公司。

檢方點出三中案爭點應是這些買賣行為，有沒有符合程序原則？違反7日條款？《證交法》的核心是保障股東、債權人及社會金融秩序，質疑被告動機是否等於主觀犯意？推展政治目的可否用不合營業常規的手段？原審判決有無兼顧社會金融秩序的保障？檢方以熱門話題「快篩」為例，如果有企業佛心去用公司的錢買快篩送給全國人民，卻不符合營業常規手段，目的雖正當，但能合理化這種手段嗎？

馬英九則表示，檢方上訴無理由，請駁回；汪海清表示，剛才檢方提到他和張哲琛分別是行管會主委跟副主委，但真正的副主委是林永瑞，自己只是義務副主委，兩者是完全不同的職務，譯文製作不知是刻意還是不是故意，凡是提到林副主委的講話都沒有被譯出，希望法官審視。

汪說，他的意見跟一審言詞辯論筆錄的8點意見一樣，當年賣華夏只有2個原因，首先是因廣電法的限制、其次是華夏跟中視的經營陷入財務危機，他以專業經理人的立場，為了救中投才必須賣掉，希望法官回到15年前的狀況來審視是否合理。張哲琛請假。法官庭末諭知8月11日再開庭。

▲前中投總經理汪海清。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）
▲前中投總經理汪海清。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.13）

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