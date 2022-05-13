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工研院量測技術發展中心35周年　尖端量測助攻產業升級

▲工研院量測技術發展中心邁入35年，工研院日前舉辦「量測35週年慶」，分享創新量測技術研發、建立量測標準與檢驗證服務等重要成果。（圖／工研院提供）
▲工研院量測技術發展中心邁入35年，工研院日前舉辦「量測35週年慶」，分享創新量測技術研發、建立量測標準與檢驗證服務等重要成果。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-13 17:17:14

工研院量測技術發展中心邁入35年，工研院日前舉辦「量測35週年慶」，分享創新量測技術研發、建立量測標準與檢驗證服務等重要成果。量測技術發展中心不僅建立下世代半導體前瞻量測技術，同時也協助台灣太陽能產業標準檢驗證與新產品開發，工研院表示，未來將著重以精準量測扶植新創公司，下半年也規劃成立以半導體尖端量測技術的新創公司，使國內半導體產業符合國際標準。

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度量衡是民生、社會、科技以及國際貿易發展的重要基礎，1987年工研院受經濟部委託執行國內最高量測標準「國家度量衡標準實驗室」，維繫國家計量技術主權持續從「國際計量標準」、「推動產業化」與「協助能源測試驗證」三方面為產業提供創新量測服務，滿足國家於科技、產業、民生及安全量測儀器追溯校正需求。

工研院副院長彭裕民指出， 在經濟部支持下，工研院執行國家度量衡標準實驗室，並推進設立「量測技術發展中心」，35年來致力於新技術研發的量測標準檢驗證，透過深厚的量測實力，協助國內半導體大廠轉型升級。針對未來展望，他指出近年全球面臨極端氣候挑戰，工研院期許在淨零碳排的全球趨勢下，提供台灣產業全面的檢驗證與標準定訂，協助產業實現低碳綠色轉型。

工研院量測中心執行長林增耀則說，感謝歷屆量測中心的主管帶領下，成功彰顯在「國際計量標準」、「推動產業化」、「協助能源測試驗證」三項領域的創新研發能量。在「國際計量標準」中，工研院以精準實現由普朗克常數所定義的公斤，確保國家最高量測標準及自主追溯。

在「推動產業化」部分，過去35年來致力半導體前段製程突破與異質整合的市場需求，例如：「GAA製程X光量測技術」滿足半導體前段製程奈米尺寸三維的複雜需求，率先布局下世代半導體關鍵技術；在「能源測試驗證」中，太陽光電計量實驗室取得國際IECEE CBTL實驗室認證資格，協助國內廠商進行品質改善與新產品開發，並於2021年打造全台唯一行動式太陽光電測試車，協助台灣在全球再生能源市場上更具競爭力。

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