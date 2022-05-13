工研院量測技術發展中心35周年　尖端量測助攻產業升級

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工研院副院長彭裕民指出， 在經濟部支持下，工研院執行國家度量衡標準實驗室，並推進設立「量測技術發展中心」，35年來致力於新技術研發的量測標準檢驗證，透過深厚的量測實力，協助國內半導體大廠轉型升級。針對未來展望，他指出近年全球面臨極端氣候挑戰，工研院期許在淨零碳排的全球趨勢下，提供台灣產業全面的檢驗證與標準定訂，協助產業實現低碳綠色轉型。
工研院量測中心執行長林增耀則說，感謝歷屆量測中心的主管帶領下，成功彰顯在「國際計量標準」、「推動產業化」、「協助能源測試驗證」三項領域的創新研發能量。在「國際計量標準」中，工研院以精準實現由普朗克常數所定義的公斤，確保國家最高量測標準及自主追溯。
在「推動產業化」部分，過去35年來致力半導體前段製程突破與異質整合的市場需求，例如：「GAA製程X光量測技術」滿足半導體前段製程奈米尺寸三維的複雜需求，率先布局下世代半導體關鍵技術；在「能源測試驗證」中，太陽光電計量實驗室取得國際IECEE CBTL實驗室認證資格，協助國內廠商進行品質改善與新產品開發，並於2021年打造全台唯一行動式太陽光電測試車，協助台灣在全球再生能源市場上更具競爭力。