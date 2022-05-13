金門縣長楊鎮浯確診！全國首例縣市首長染疫 身體狀況曝
金門縣長楊鎮浯日前就傳出辦公室幕僚有人確診，後來又證實楊鎮浯老婆快篩結果為陽性，而在今（13）日的金門防疫記者會上，楊鎮浯以視訊連線方式透露自己PCR陽性確診，接下來將會按照規定在家進行「7＋7」居隔，並透露了自己與老婆的最新身體狀況。
楊鎮浯確診，也成為全台首例縣市首長染疫的個案。楊鎮浯說明，之前辦公室就有同仁確診，後來老婆身體不適自行快篩陽性，於是進行PCR採檢，而與老婆同住的楊鎮浯雖然自行快篩為陰性，但為求慎重也一起進行PCR採檢，結果兩人雙雙確診。
楊鎮浯表示，會嚴格要求自己做好相關措施，對於自己身為地方防疫官仍染疫覺得有些「尷尬」，楊鎮浯也透露自己的Ct值32點多，目前沒有任何症狀，而老婆的的Ct值則是15點多，目前症狀就像是感冒，有輕微的乾咳和喉嚨癢。
楊鎮浯也提醒鄉親，疫情高峰期即將來到，確診變得越來越像是「常態」，大家一定要做好防疫措施與相關準備，一起度過難關。（編輯：倪浩軒）
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