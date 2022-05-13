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特企／《王領英雄》公開年度最新內容　延續前作世界觀

▲塔防衍生多樣玩法，甚至成為國戰。（圖／品牌提供）
▲塔防衍生多樣玩法，甚至成為國戰。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-13 17:25:05

台灣新創遊戲公司－火星貓科技，去年獲得文化內容策進院投資，並將在2022年第二季推出最新力作《王領英雄》。《王領英雄》是火星貓科技推出的第二款遊戲，將漫畫／音樂／遊戲跨界結合，本作將CCC創作集持續連載的國產漫畫《王領騎士》延伸劇情，改編成手機遊戲，延續前作《王領騎士》的世界觀。

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劇情發生在前作「獅心城之亂」3年後的時間點。天空的月星殞落，大地因月殞出現了無數的「時洞」，裡頭竄出強大的魔物。此次的劇情將環繞在一代的月之民傳說與「天騎士‧蘭斯洛特」身上。玩家將扮演領主，率領英雄與士兵組成軍團，為收復卡美洛而戰。

逆塔防、輕戰略為主要核心玩法

與前作回合制的玩法完全不同，《王領英雄》作為一款融合RPG養成、SLG領地與陣營戰經營、RTS戰術策略的新型態遊戲，主打著「逆塔防、輕戰略、微操作」的設計想法。進攻就是最好的防守，《王領英雄》的逆塔防，讓玩家率領軍團主動出擊，要在99秒內，擊破敵人的佈防和堡壘，消滅站據卡美洛的敵人！

要輕鬆玩　也可專精玩

不需要繁複的操作，玩家只需要想好進攻路線，丟出上場的英雄兵種，即可感受戰場推進的快感。主線劇情中幾乎沒有關卡是重複的路線，找出最好的路線跟出兵順序，是這個遊戲的挑戰之一。製作團隊也試圖在休閒與專精中找到平衡，規劃了自動出兵、加速等簡易功能，也保留了手動微操的高端挑戰關卡。希望能讓各種遊玩方式的玩家能找到樂趣所在。

塔防衍生多樣玩法　甚至成為國戰

戰鬥後針對收復的領土進行建設、每日取得資源、提升兵種等級的SLG戰略玩法﹐在五大類型坦克、治療、近戰、遠程、魔法的兵種與英雄間，培養喜愛的組合去參加PVP、競速挑戰、防守戰、陣營國戰等，讓每隻英雄跟兵種都有獨特的定位存在。

社群之間也釋出四大城市的陣營戰，玩家可以代表《王領英雄》世界中的四大城市「蘭斯洛特」、「吉爾」、「伊甸」、「獅心城」，籌組公會與提升軍階；爭奪領土與建設城堡。最中央的神殿中沉睡著上古幻獸，玩家有機會取得這種奇幻兵種。塔防加上國戰的豐富玩法，是本次遊戲的主要特色之一。

更多的遊戲體驗打磨與休閒系統

《王領英雄》自去年首次曝光後，持續打磨遊戲內的品質，更設置了獨具特色的休閒玩法。例如收復了農村地圖時，會開啟新的當地風俗系統，養雞舍會舉辦賽雞比賽，玩家可以下注猜冠軍，取得更多的獎勵資源。而玩家收復城市領土，會發現地下格鬥場的存在，也能夠參與怪物競技的活動。讓玩家在持續攻略卡美洛的地圖時，能夠持續體驗這個世界的各種事物，是製作團隊想要呈現的過程。

臉書粉專正式上線

從台灣、中國大陸、星馬、印尼、泰國等地進行小規模測試後，汲取各地玩家的建議持續精進，火星貓科技有了過去幾年的開發與營運經驗累積，這次續作更為細膩精緻，為各位舊雨新知呈現多元豐富的內容。《王領英雄》即將正式於台港澳跟所有玩家們見面。

官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/KnightcoreK
安卓事前預約：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marscatgames.kingdo

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