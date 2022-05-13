梅雨鋒面大軍壓境！今晚大雨將至 週末西半部豪雨炸兩天
今（13）日白天首波梅雨鋒面已經移動到台灣北部海面，鋒面前緣稍有空擋，西半部地區大多維持多雲有短暫雨的天氣，午後南投及花蓮山已經出現大雨，中央氣象局提醒，今晚開始梅雨鋒面逐漸南移到台灣陸地上空，各地雨勢會明顯轉強，週末兩天（5/14~5/15）鋒面滯留期間全台都有陣雨或雷雨，尤其鋒面帶上很可能有「中小尺度對流系統」發展出來，極容易為局部地區帶來短延時強降雨，整個西半部地區及宜蘭都要留意可能有局部大雨或豪雨發生，請民眾務必留意氣象局最新預報。
氣象局預報員朱美霖指出，今天入夜後鋒面系統就會正式南下，各地雨勢都會明顯變大，明後兩天全台天氣相當不穩定，若鋒面帶上的中小尺度對流系統發展出來，很可能有瞬間強降雨出現，加上這兩天適逢大潮，沿海低漥地區要特別防範積水或淹水情形。
預計這波梅雨鋒面下週一（5/16）會逐漸南移到巴士海峽，各地雨勢有望逐漸趨緩，不過天氣不會一下子好轉，各地仍有短暫陣雨或雷雨，中南部地區及花東仍可能有局部大雨發生機率，請民眾留意。到下週二（5/17）開始高壓勢力西伸，各地才會逐漸放晴，但東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨。
此外，氣象局也提醒，這波鋒面南下後，伴隨後方的東北季風增強，明起到下週一各地天氣明顯轉涼，最低溫會落在下週一清晨，北部地區低溫僅攝氏16到17度，加上降雨的關係，整天氣溫都在攝氏20度左右；其他地區低溫也只有攝氏19到20度，天氣感受相當濕涼，提醒民眾要注意保暖。