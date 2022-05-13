10%「天選之人」躲確診？疫情逾2年　研究指3大原因避疫

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另外，美因為具有高度傳播性的Omicron變異株，導致在去年冬天日均病例數達到超過80萬的創紀錄高峰。美國疾病管制及預防中心（CDC）近來更有數據指出，截至2月已有近60%的美國人感染新冠肺炎。
但在病例暴增的情況之下，仍有人能免於被病毒影響，有科學家針對這群「天選之人」進行研究，且越來越多證據顯示，這些「天選之人」天生就對新冠病毒有抵抗力。
紐約洛克菲勒大學的臨床微生物學家史潘（András Spaan）找來700名受試者，並同時篩選超過5000個認為自己可能對病毒免疫的對象，進行追蹤監測，試圖尋找這些罕見的遺傳基因變異。篩選標準包括經實驗室確認過去從未感染新冠肺炎、未戴口罩等防護設備卻近距離接觸病毒、接觸病毒時並未接種疫苗等。
其中一名來自北卡羅來納州的自願參與者貝文（Bevin Strickland），曾經在2020年疫情爆發期間，到紐約皇后區的醫院擔任六週的志願護理師。當時她因為要處理大量病患且為了有良好的溝通，她無法顧上是否會染疫經常不戴口罩工作。但是她不僅在每週進行篩檢時都從未呈現陽性反應，直到志願服務結束再度進行抗體測試也沒有發現過去有染疫的跡象。而她的父母、雙胞胎妹妹也都沒感染新冠肺炎，雖然有一名兒子確診，但一起生活的她和另一名兒子也沒被傳染，讓她開始覺得自己是否天生具有病毒免疫力？
雖然目前尚未得知這些「天選之人」不被感染的確切原因，《哈芬登郵報》報導指出，布朗大學公共學院流行病學教授詹妮弗（Jennifer Nuzzo）推測出3個可能原因，包括「部分人鼻腔、喉嚨和肺部本身與病毒結合的受體較少，使病毒難以侵入」、「部分人先前已接觸過類似病毒環境以至於產生抗體」或是「天生遺傳基因就讓他們擁有能抵抗新冠病毒的免疫系統」。
雖然口罩、疫苗和保持社交距離等防疫措施皆可以顯著減少傳播，造成相關研究成果的偏差，但報導指出，若是科學家能確實找出這些人能夠免疫的主因，對於公眾防疫指引以及研發治療藥物將會是一大斬獲，甚至能為大眾預防未來的疫情大流行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。