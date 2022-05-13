《原子》金星後勢看漲！藍弟差點喇舌愛紗　Ella抱拳尖叫

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，第二賽制導師合作賽「旅行者的金唱盤」，本週進入最白熱化階段，邀請曾獲得金曲獎最佳演唱團體的愛紗，擔任助力導師，攜手舞技高超的金星組合作經典〈喇舌〉，輕快曲風嗨翻全場，其中一幕，愛紗撫摸選手藍弟胸膛，一把將對方拉近到眼前，彷彿就要親吻上對方，極為挑逗動作，讓Ella忍不住興奮尖叫，導師周湯豪稱讚「金星組是目前唱歌跟舞蹈技巧最好的，我覺得你們一定是後勢看漲！」





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▲《原子少年》的金星選手藍弟，和愛紗身體緊貼，讓人血脈賁張。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）

▲《原子少年》金星的精采表現，讓導師忍不住尖叫。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）

愛紗從《超級星期天》的美少女選拔大賽，組成女子團體「Sunday Girls」出道，後又與懷秋、薛仕凌以及宗華組成嘻哈團體「大嘴巴」，無論是舞台演出還是與團員磨合相處，都有十分豐富的經驗，最後一次公開演出《喇舌》已是2016春天，愛紗此次加入原子少年助力導師行列，合作金星表演經典歌曲〈喇舌〉，已經是睽違6年重返舞台上的演出。





愛紗說起初難免會擔心，「一聽到編曲就知道舞會排得很滿，有擔心這樣練得出來嗎？時間來得及嗎？」但在第一次與選手見面後立刻放下心中大石：「他們已經Ready！」原來金星選手各個舞蹈實力堅強，被愛紗老師誇獎學舞速度快「已經是專業唱跳歌手等級」。愛紗也特別提到，〈喇舌〉這組舞有很多小細節非常耗體力，呼吸、動作都要逐一控制，核心也要穩定必要時甚至要憋氣。金星選手每個人都有自己的魅力，並且已經把表演完全吸收進身體，音樂一下立刻可能就能完美展現！





▲愛紗睽違6年重返舞台，表演招牌歌曲〈喇舌〉。（圖／野火娛樂提供）

面臨選人環節，只有五位選手可以爭取到上台的機會。愛紗忍不住落淚，當年成團也曾歷經淘汰，與成員一同走過，其中的辛苦與不捨她都能感同身受。愛紗也安慰選手「沒有被選上沒有關係，只要渴望舞台、對表演有熱情，一定都會有機會。」她也讚金星的每一位選手無論是對自己還是團隊要求都很高，手的高度、開合等每個細微的動作都會注意，「大家一起表演、一起檢視改善的地方、一起討論交換意見，表演也會更完整」。



