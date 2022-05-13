雇主若要求勞工快篩後才能上班　勞動部：費用應雇主負擔

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近日有許多勞工反映，部分雇主要求勞工上班前須快篩，但雙方對於快篩費用由誰支應衍生爭議。勞動部職業安全衛生署今天表示，雇主如果是基於營運目的及職場防疫需求，要求勞工接受快篩的費用應由雇主負擔。
勞動部職業安全衛生署組長張國明今天告訴中央社記者，各地勞工局處近日都接獲勞工陳情雇主要求上班前需快篩，但如果不是疫情指揮中心要求「必須」快篩檢驗的對象，雇主不得強迫勞工快篩，也不可以因勞工未配合而拒絕勞工提供勞務。
張國明強調，如果雇主基於自身營運需求，徵得勞工同意快篩，費用應由雇主負擔，但也建議雇主可考量改採居家辦公、分流辦公或其他人力調整等模式因應，以兼顧勞資雙方權益。
張國明說，如果勞資雙方因為快篩費用支應衍生後續薪資給付、出缺勤等勞資爭議，都可以洽當地勞工行政主管機關等協處，保障自身權益。（編輯：唐聲揚）1110513
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