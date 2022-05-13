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雇主若要求勞工快篩後才能上班　勞動部：費用應雇主負擔

▲勞動部職業安全衛生署13日表示，雇主若基於營運目的及職場防疫需求要求勞工快篩，相關費用應該由雇主負擔。（快篩示意圖／記者周淑萍攝）
▲勞動部職業安全衛生署13日表示，雇主若基於營運目的及職場防疫需求要求勞工快篩，相關費用應該由雇主負擔。（快篩示意圖／記者周淑萍攝）

中央社

2022-05-13 19:52:06

（中央社記者吳欣紜台北13日電）國內本土確診案例持續飆升，許多勞工被雇主要求快篩後才能上班，勞動部今天說，雇主如果基於營運目的及職場防疫需求要求勞工快篩，費用應該由雇主負擔。

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根據疫情指揮中心統計，今年國內累計超過54萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，光過去7天就增逾30萬例。

近日有許多勞工反映，部分雇主要求勞工上班前須快篩，但雙方對於快篩費用由誰支應衍生爭議。勞動部職業安全衛生署今天表示，雇主如果是基於營運目的及職場防疫需求，要求勞工接受快篩的費用應由雇主負擔。

勞動部職業安全衛生署組長張國明今天告訴中央社記者，各地勞工局處近日都接獲勞工陳情雇主要求上班前需快篩，但如果不是疫情指揮中心要求「必須」快篩檢驗的對象，雇主不得強迫勞工快篩，也不可以因勞工未配合而拒絕勞工提供勞務。

張國明強調，如果雇主基於自身營運需求，徵得勞工同意快篩，費用應由雇主負擔，但也建議雇主可考量改採居家辦公、分流辦公或其他人力調整等模式因應，以兼顧勞資雙方權益。

張國明說，如果勞資雙方因為快篩費用支應衍生後續薪資給付、出缺勤等勞資爭議，都可以洽當地勞工行政主管機關等協處，保障自身權益。（編輯：唐聲揚）1110513

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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