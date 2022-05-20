邪靈退散2／驅魔3寶：聖水聖膏十字架　逼出惡魔自稱撒旦

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鄭文宏說，執行驅魔儀式，神職人員對上帝及耶穌的信心很重要，「相信主會保護我們」，這就是一個強大的保護罩。他說，魔鬼跟人一樣，也有不同性格，有的很狡猾很會躲藏，遭附身的當事人有時不會有什麼特別症狀，不過對即使沒被附身的人執行驅魔儀式，也不會對他造成傷害，「這就會是幫信徒祝福的禱告，不會讓他們受傷」。
至於驅魔的步驟，鄭文宏說，首先是執行驅魔禮的環境，一定要在遠離人群及神聖的地方，像是教堂或是小聖堂，也一定要有十字基督苦像及童真聖母瑪利亞像。神父身上配戴的紫色領帶，代表受難的耶穌，是重要的驅魔工具之一，其他如聖水、聖膏、十字架，都是不可或缺之物。儀式從灑聖水開始，原義為紀念信徒在領受洗禮時的「淨化」，也可以保護附魔者不受魔鬼誘惑，接著唸頌禱文呼求天主，然後神父將手放在附魔者的頭上，這時會以耶穌之名命令魔鬼離開，信徒在驅魔期間若有不適，聖膏就是最好聖藥。鄭文宏說：「聖膏塗在被魔鬼干擾的信徒額頭、肚子，可以舒緩魔鬼造成的不適」，可謂百用神藥！
那一定要問出魔鬼的名字，才能驅魔嗎？鄭文宏說不用，「我們一樣會問，很多問出的名字都自稱路西法，也就是撒旦，或是其他墮天使的名字，會散佈災難的Azazel、讓人生病的Beelzebub、變成毒蛇引誘夏娃吃蘋果的Chelsea 等等，但是很多台灣本地的靈幾乎都不肯說名字。」即便如此依然難不倒驅魔經歷長達30多年的鄭文宏，有的人祝福禱告一次就恢復，也有的人需要多次祝福禱告，甚至要好幾年才能讓魔鬼離開，「都要視情況而定。」