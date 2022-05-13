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確診在家居隔遭「塑膠布」封門　管委會道歉了：沒有封死

▲台中市南屯區一戶人家，爸爸確診後在家實施居家照護，不料家門被管委會用塑膠布封住，讓家屬氣炸。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲台中市南屯區一戶人家，爸爸確診後在家實施居家照護，不料家門被管委會用塑膠布封住，讓家屬氣炸。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 21:53:57

台中市南屯區一戶人家，爸爸確診後在家實施居家照護，兩位同住女兒也一起居家隔離。不料前妻魏小姐10日前往社區送餐時，發現門口竟遭管委會用半透明塑膠布封住，讓她氣得向媒體投訴，家屬後來也將照片發至爆料公社臉書。社區管委會低調道歉，表示塑膠布已經撤下，也解釋塑膠布可以拉開「沒有完全封死」，不過家屬仍然很不滿，揚言要提告。

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據了解，家屬發現門口被塑膠布封住後十分不滿，直呼太誇張，「要讓我們餓死嗎？」且這也形同詔告天下這家住戶有人確診，質疑這樣的做法是歧視與獵巫，徒增恐慌心理，對防疫沒有幫助。

警方表示，魏小姐當天就已報警，警方到場時塑膠布已經被拆下，管委會向家屬致歉，並解釋塑膠布能夠拉開也能夠從下方捲起，並沒有到「封死」的程度。至於家屬揚言提告強制罪，警方表示等待住戶居隔結束後，若要提告將會依法受理。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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