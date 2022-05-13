確診在家居隔遭「塑膠布」封門 管委會道歉了：沒有封死
台中市南屯區一戶人家，爸爸確診後在家實施居家照護，兩位同住女兒也一起居家隔離。不料前妻魏小姐10日前往社區送餐時，發現門口竟遭管委會用半透明塑膠布封住，讓她氣得向媒體投訴，家屬後來也將照片發至爆料公社臉書。社區管委會低調道歉，表示塑膠布已經撤下，也解釋塑膠布可以拉開「沒有完全封死」，不過家屬仍然很不滿，揚言要提告。
據了解，家屬發現門口被塑膠布封住後十分不滿，直呼太誇張，「要讓我們餓死嗎？」且這也形同詔告天下這家住戶有人確診，質疑這樣的做法是歧視與獵巫，徒增恐慌心理，對防疫沒有幫助。
警方表示，魏小姐當天就已報警，警方到場時塑膠布已經被拆下，管委會向家屬致歉，並解釋塑膠布能夠拉開也能夠從下方捲起，並沒有到「封死」的程度。至於家屬揚言提告強制罪，警方表示等待住戶居隔結束後，若要提告將會依法受理。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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