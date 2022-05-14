7-11大當機！條碼無法刷「店員手寫結帳」 統一回應了
全台7-11昨晚深夜收款系統大當機，導致無法順利收銀，自動刷條碼也不能使用，客人想要購物只能由店員手動，根據產品金額來替消費者結帳，因此僅能用「現金付款」，導致有店家直接選擇暫停對放開放，系統直至今（14）日凌晨1點多，都尚未修復；對於當機事件，統一超商今早表示，「全臺故障目前已修復」。
晚間陸續有網友在PTT發文回報去7-11遇到收銀系統當機、結帳發生問題的狀況；7-11的內部說明也指出，系統故障無法結帳，要門市在系統修復前先用手開發票方式結帳，並以臨時收據逐筆登錄處理，待收銀機恢復正常後再輸入收銀機開立發票。
由於系統無法自動收銀，擔心會出現錯誤或爭議，所有代繳業務也不能進行，也有店家直接選擇暫停對放開放。
有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出櫃台照片，公告說明「不好意思，全國小七門市收銀機大當機，目前無法繳代收、寄件、取件、購物，很抱歉讓您白跑一躺喔。」，不少人紛紛留言，「大夜今晚全部休假」、「小七也水逆嗎」、「店員辛苦了」等語，引發討論。
統一超商今早也給出最新回應，「5月13日因收銀機系統，全臺故障目前已修復，造成不便敬請見諒。」（編輯：孫唯容）