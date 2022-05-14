電子權值股人氣回溫、有助台股築底　保守中逢低進場

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安聯投信台股團隊表示，再從類股輪動角度來看，在電子指數跌破兩年期均線後，金融與非金電指數也輪流出現修正，亦可作為市場步入risk-off佐證之一；儘管市場現仍存有不少變數，但當強勢股紛紛補跌時，說明市場恐慌情緒已達一定高點，此也意味市場短期或存在反彈機會。
就國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，通膨與利率政策仍是牽動市場的主要關鍵因素。從年增率角度，物價漲幅將逐步走低，不過緊縮性的貨幣政策仍將持續，因為循著市場預期的政策調整是全球主要央行的基本論點。
安聯投信台股團隊表示，其中縮表對於金融市場影響已大幅反應，但貨幣政策的改變以及金融價格下跌的所得效應，對於實體經濟的影響則有待確認，加上需求端的不確定性，目前股市基本上仍在等待基本面和景氣走向，整體看法依舊偏向保守。
就評價面，安聯投信台股團隊表示，以目前股價位階，多數個股評價已回到2021年上半年的水平，且多項與基本面、結構性轉好部份並無改變，相信渡過第二季、第三季這段不確定性後仍有回升機會，建議或可逐步逢波動承接或伺機逢低進場。
就題材面，安聯投信台股團隊分析，庫存調整可能帶來的不確定性也是近期持續反覆干擾市場且讓高本益比相對承壓的另一關鍵因素。若進一步檢視，評價的合理性、庫存調整高低具有一定的相關性，目前庫存調整幅度並不明確，我們認為依著成長趨勢相對明確的類股來布局還是比較好的應對策略。
就資金面，安聯投信台股團隊表示，美元走強是結構性問題，在基本面存有變數較多的情形下，現階段不易看到資金流向改變；因此，回到個股基本面會是比較簡單的對應方式，而非基本面引發的賣超有望提供更好投資機會，但提醒也須更謹慎檢視未來趨勢的可能變化。就技術面，安聯投信台股團隊表示，目前台股大盤對季線乖離大，短期或醞釀反彈；後勢可觀察加權指數能否在二年均線築底。