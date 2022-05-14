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Novavax疫苗申請「台灣EUA」！食藥署證實：收到臨床資料

▲Novavax公司宣布向台灣申請COVID-19疫苗EUA，食藥署長吳秀梅今天證實收到藥毒理、臨床數據等資料，審查完就會開專家會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novavax公司宣布向台灣申請COVID-19疫苗EUA，食藥署長吳秀梅今天證實收到藥毒理、臨床數據等資料，審查完就會開專家會議。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-14 09:34:06

（中央社記者張茗喧台北14日電）Novavax公司宣布向台灣申請COVID-19疫苗EUA，食藥署長吳秀梅今天證實收到藥毒理、臨床數據等資料，審查完就會開專家會議；另外，聯亞生技近期再申請EUA，力拚敗部復活。

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，接種疫苗將是降低重症、死亡風險的重要防疫措施，目前國內仍持續接種阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）及高端疫苗，新採購的輝瑞BNT疫苗預計近期也將抵台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在4月中就證實，可望透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）買到200多萬劑Novavax疫苗，但時程至今未定，衛生福利部食品藥物管理署也還沒通過緊急使用授權（EUA）。

Novavax公司13日發布新聞稿宣布已向台灣食藥署提出EUA申請，同時檢附2項第3期臨床試驗數據等關鍵資料，盼開放18歲以上成人使用。

吳秀梅今天上午接受中央社記者電訪時證實，Novavax數月前就提出EUA申請，但當時僅提供疫苗製程資料，最近補上藥理、毒理及臨床試驗資料，等到技術性資料審查完畢，就會召開專家會議審查EUA。

此外，外傳國產COVID-19疫苗業者聯亞生技於3、4月間再次提出專案製造申請，但仍無法提出能夠有效預防COVID-19重症、死亡的數據，若6月30日沒有補件完畢，恐再次遭結案。

對此，吳秀梅表示，聯亞生技確實再次提出EUA申請，這是廠商的權利，但必須進一步確認是否有新的資料與證據，才可能再次開會討論EUA，目前2案均獨立進行中。（編輯：戴光育）1110514

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