揭快篩供貨足 蘇貞昌：藥品也購足、北台灣再加9篩檢站
近來疫情持續延燒，國人紛紛搶購快篩試劑，由於起初供需不穩定，引發不小民怨。行政院長蘇貞昌今（14）日上午赴台北市南港區出席「國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程動土典禮」前受訪表示，從昨天超商販賣快篩剩下30幾萬劑來看，供需已經穩定，政府也已購足70萬劑藥品，未來用藥經醫師評估後，政府會盡量縮短相關流程，希望給需要的民眾更大方便。
蘇貞昌說，對於疫情防範，大家都用心用力，關於篩檢站部分，指揮中心這2天會為北北基桃再增加9個，而快篩劑供需漸穩定，實名制排隊減少，八大通路超商販賣昨天剩下30幾萬劑，藥品部分，政府也已經購足70萬劑，不過藥品使用事涉國人生命健康，要非常慎重，經醫師評量，而政府也盡量縮短相關流程，希望給需要的民眾更大方便。
另談及昨日總統蔡英文召開防疫會議，蘇貞昌表示，蔡英文關心疫情變化跟國人需求，整個團隊從方方面面給蔡英文資訊瞭解，蔡英文也給整個防疫團隊加油，鼓勵要做到更好的服務。
蘇貞昌也說，作為一個努力做好防疫的國家，台灣經驗受到國際重視，如果能參加WHO相關會議，不但是台灣應有的權利，也對國際有實質幫助。在蔡英文跟國安團隊努力下，國際越來越重視台灣，政府會爭取更大機會為國際做貢獻。