蔡英文網路好感度告急？買無實名制快篩負面聲量增近15%
本土疫情升溫，快篩之亂、居家隔離政策朝令夕改引發民怨。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/4/13-2022/05/10）統計調查，蔡英文近一個月網路好感度下降近5個百分比，後半個月的負面討論度較前半個月增加近15%，相同時間內正面討論度僅增加9%。
《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/13-2022/05/10）統計調查，蔡英文近一個月聲量3大高峰跟政績和疫情有關。第一高點出現在4月22號，共計36,584筆，當天蔡英文臉書發文大秀政績「經濟成長創新高、台灣邁向2050淨零排放」、特赦兩位國軍將士，藉機展現勤政愛民的形象。
第二高的網路聲量落在5月5號，共計30,108筆。許多民眾排隊買不到快篩試劑，蔡英文在民進黨中常會要求行政部門大量進口快篩試劑，開放商業通路，不要堅持實名制。而第三高點在5月3號，共計29,346筆，蔡英文呼籲大家快打第三劑，希望衝高第三劑疫苗覆蓋率。
因應本土確診數暴增，蔡英文也陸續發文說明防疫政策，引發大眾討論。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查，蔡英文近一個月網路好感度下降近5個百分比，後半個月的負面討論度較前半個月增加近15%，然而相同時間內正面討論度僅增加9%。因為本土疫情持續延燒加上實名制快篩上路後，也燒出不少民怨，連帶影響蔡英文的網路好感度。