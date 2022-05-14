全智賢的豪門愛情與輝煌事業「我會幸福，不是因為美貌」

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多數網友會說，全智賢的外型夠亮眼，她當然有自信的資本。然而，當筆者翻閱全智賢過往訪談，這才發現：她其實是一個講話有條理、情商好、愛思考的女星。連她丈夫崔俊赫受訪時也提過：「我老婆，她實在滿厲害的。」
現在是「看臉時代」，如果一個女人長得漂亮，她確實能比其他女性站在比較前面的起跑線。但要達到像全智賢一樣，讓另一半肅然起敬，讓記者們讚她聰明，讓觀眾們深深著迷，她的魅力關鍵，肯定不只有外貌。
「無論工作、感情還是健康，要做到平常心看待之前，還是得先努力、先盡力。」
「智賢」這個名字，是父親取的，他希望女兒聰明又賢慧，豈知全智賢小時候卻非常愛打架，經常跟著哥哥在外頭跟其他小夥子叫囂；上畫畫課的時候，別的女生都在畫花花草草，就她畫了一個拳擊擂台，把美術老師嚇一跳。
雖然四肢發達，全智賢頭腦可不簡單，她從小就喜歡思考，「我的大學老師都很怕我，我會拿出數不完的問題去找他。」從全智賢的角度來看，如果想要好好認識這個世界，方法就只有一個：盡可能的思考、盡可能去活在當下，有架就去打，有問題就問。
進到演藝圈之後，全智賢也是保持著「凡事盡全力」的態度。
她的丈夫崔俊赫透露，當年全智賢拍《來自星星的你》時，哪怕凌晨4點才回家休息，她仍舊堅持6點一定要準時起床跑步。全智賢的身上，就是有一種帶著聰明的蠻勁，崔俊赫坦言：「我都很佩服她，她很堅持。」
拍《藍色大海的傳說》時，全智賢剛生完小孩不久，卻足足泡在冰水裡長達5小時，連帶鼓舞了同劇演員李敏鎬，「每當內心生出想休息的念頭，看到她（全智賢）還不起身，我就想著『好吧，我也要繼續』。」
有的人可能會認為，只有追求完美的人才會這麼用力，用力不見得是好事。不過，全智賢卻顛覆了這樣的觀點，她直言：「不管是在感情、工作還是健康，你只有先盡力了，你才可以真正放平常心去看。」
平常心的前提，是建立在當你已經完全激發身體、心理所有的潛能後，你就可以自然看待努力後的結果，也不會有想跟別人比較的心態。
畢竟比了又能怎樣，你都盡全力了，只能放寬心，不是嗎？
日本有句諺語叫「一日一生」，如果你想要觀察一個人的性格與生活態度，就觀察他怎麼去運用他的一天。筆者看來，全智賢是一個將「活在當下」的意念進行到底的女人，她背後動機不見得是想成功、想賺錢，更大的可能性是：她只是想真實地體驗生活。
為何筆者敢如此推論？因為我發現全智賢並不是工作狂。
「我跟所有女人都是一樣的，我只是職業是女演員，我沒有什麼特別的地方。」
全智賢有過暫時不接工作、專心待在家裡帶小孩的時候，她的丈夫崔俊赫的外祖母李英熙曾上節目大讚：「全智賢做菜超好吃，我常常在想，還有什麼是她不會的。」
哪怕在家照顧小孩，全智賢會看電視自學烹飪，假日報名課程學花藝，她說：「女人要保持學習的狀態，你才能跟得上世界的腳步⋯思考跟學習，是幫助我更認識人生，讓我更自在。」
人生走到什麼階段，就好好體驗這個階段該做的功課。
就像全智賢，拍戲的時候，她會認真當一個演員；有家庭後，她會好好體驗「妻子」跟「母親」的角色。而在這中間，她透過慢跑、上課學習以及思考，從中保有著部分的「自己」。
最後送大家全智賢的一句話，「一個人如果可以活得自在快樂，那他的感情跟事業也不會太差。」
好好工作，好好吃飯，好好睡覺⋯以此類推。盡力過好生活，你就會在不知不覺間，把每一件事情都做好。共勉之。
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