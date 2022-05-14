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陳怡叡24秒自拍片深夜瘋傳　2.5萬人上車：出大事了

▲樂天女孩Yuri陳怡叡24秒自拍片深夜瘋傳。（圖／Yuri陳怡叡臉書）
▲樂天女孩Yuri陳怡叡24秒自拍片深夜瘋傳。（圖／Yuri陳怡叡臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-14 13:00:042022-05-14 13:14:30

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」26歲成員陳怡叡（Yuri），擁有高顏值五官、D罩杯好身材，2017年進軍戲劇圈，拍過電影《練愛iNG》、《刻在你心底的名字》，最新作品為電視劇《村裡來了個暴走女外科》。她今（14日）凌晨無預警在IG上傳福利影片，夜貓子網友措手不及，紛紛Tag好友帳號，直呼：「出大事！」

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▲▼Yuri被譽為是顏值最高的啦啦隊女孩。（圖／陳怡叡臉書）
▲Yuri被譽為是顏值最高的啦啦隊女孩。（圖／Yuri陳怡叡臉書）
▲Yuri去年8月發行個人首本性感寫真。（圖／Yuri陳怡叡臉書）
▲Yuri去年8月發行個人首本性感寫真。（圖／Yuri陳怡叡臉書）
▲▼Yuri是「樂天女孩」人氣成員，近年嘗試演戲。（圖／陳怡叡臉書、IG）
▲▼Yuri是「樂天女孩」人氣成員，近年嘗試演戲。（圖／Yuri陳怡叡臉書、IG）
▲▼Yuri是「樂天女孩」人氣成員，近年嘗試演戲。（圖／陳怡叡臉書、IG）
曝光的影片，Yuri將一頭紅棕色微卷長髮側撥，穿靛藍色編織比基尼，在飯店浴室鏡子前搜首弄姿，飽滿雙峰、狹長事業線呼之欲出，略帶馬甲線的水蛇腰不時扭動，加上露到根部的美人腿，福利給得相當大方，其中還有把鏡頭放置桌上，由下往上拍攝，讓畫面更為雄偉。

▲▼陳怡叡一個人在飯店浴室拍泳衣錦集。（圖／陳怡叡IG）
▲▼Yuri一個人在飯店浴室拍泳衣錦集。（圖／陳怡叡IG）
▲陳怡叡一個人在飯店浴室拍泳衣錦集。（圖／陳怡叡IG）
▲▼陳怡叡一個人在飯店浴室拍泳衣錦集。（圖／陳怡叡IG）
▲▼Yuri緩慢移動自拍鏡頭。（圖／陳怡叡IG）
▲▼Yuri緩慢移動自拍鏡頭。（圖／陳怡叡IG）
▲▼Yuri緩慢移動自拍鏡頭。（圖／陳怡叡IG）
Yuri寫道：「難得錄影結束後一個人的泡湯時光！一個人獨佔兩張大床跟一池美人湯屋～還有一面很欠自拍的超大鏡子！」許多網友一滑到貼文，睡意全消失，「深夜看到這個...」、「天啊 這怎麼睡」、「這影片我怎麼看了1個小時還看不完」、「這影片關不掉」、「我沒了」、「一起去桃園球場看球了」，吸引2.5萬人按讚。（編輯：楊穎軒）

近日《NOWnews今日新聞》發起「必敗精神糧食！哪一位啦啦隊女神的寫真書，你願意掏錢收藏？」民調活動，去年8月發行個人首本寫真集《Yuri：陳怡叡的南島寫真》的Yuri，目前票數位居第四名，支持Yuri的網友快來幫她衝票數！


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