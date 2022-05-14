確診就能用口服抗病毒藥？醫揭開藥卡關真相

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確診就能用口服抗病毒藥？ 須符合5項適應症
光田綜合醫院策略長孫茂勝醫師受訪表示，開立口服抗病毒藥須經過數道關卡，第一，藥物使用同意書簽署，由於口服抗病毒藥不適用藥害救濟，醫師必須讓病人知情同意該藥物的利弊方可開立。現已簡化原先的同意書格式，改為視訊時患者表達同意使用即可，大幅減少說明時間。
第二，藥物適應症範圍，口服抗病毒藥主要為5大適應症，包括：確診為陽性個案、距離發病日5天內、尚未需要使用氧氣（未進展為重症）、年齡在12歲以上且体重40公斤以上，非孕婦（目前已將孕婦納入可以使用輝瑞口服葯,Paxlovid由臨床醫師評估使用效益大於風險, 經充分告知並獲同意後可使用，但默沙東口服葯,莫納皮拉韋,仍不建議用於孕婦）,符合適應症且具有下列14項風險因子的任一項風險因子即可開立。
SARS-CoV-2染疫後,重症的危險因子包括：年齡大於65 歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）、結核病、慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、精神分裂症）、失智症、吸菸、BMI大於30 （或 12–17 歲兒童青少年 BMI 超過同齡第 95 百分位）、懷孕、影響免疫功能之疾病（HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。
抗病毒藥與慢性病藥有交互作用？ 有吃這些藥要小心
然而，如果病人有在服用慢性病藥物，還須考量藥物交互作用及嚴重副作用風險。孫茂勝醫師指出，與口服抗病毒藥物會產生交互作用的藥物種類眾多，依照風險高低分為紅色、橙色、黃,綠色等級，紅色為禁止併用，橙色須經醫師評估後小心使用。
由於許多病人可能同時服用數種以上藥物，交互作用會是開藥前的重要考量。孫茂勝醫師舉例，如服用抗心律不整藥物、部份降血脂藥物，以及肝硬化第三期的族群，藥物交互作用風險相對高，醫師可能會採取用藥調整，或者改為開立其他效果相同但不同種類的藥物，確保患者用藥安全。
現階段染疫人數不斷增加，仍有一定的中重症比例，而口服抗病毒藥物可減少89%住院或死亡風險，孫茂勝醫師認為，口服抗病毒藥物的適應症是在發病5天以內使用，超過5天後就不符合適應症。因此，在符合適應症條件下，讓確診者愈快有藥可用愈好。
孫茂勝醫師提醒，口服抗病毒藥物的吸收率好，並不用擔心飯前、飯後或是受食物影響吸收效果。搭配雲端藥歷可讓醫師即時知道病人的用藥資訊，避免藥物交互作用問題。現在主要希望改善確診通報行政流程，以及網路系統阻塞等問題，進一步加快開藥速度，讓更多患者能及時用藥。
重症、死亡數才是關鍵！ 醫師：度過最後階段有望解放
Omicron感染力極強，本土確診人數每日激增5、6萬以上，醫療院所必須同時應對民眾看診、收治、通報、開藥以及開立診斷證明等需求，如何簡化流程、讓醫護人力資源用在最需要的地方，將是一大考驗。
孫茂勝醫師指出，居家隔離等三類人快篩陽視同確診上路後，應繼續落實輕、中、重症分流，患者也可經由視訊後由親友帶來相關證件資料到院代為領藥，或由醫院開立處方至各地核心藥局領取。如果確診通報的行政流程拖沓，可能導致民眾想要領抗病毒藥物時已超過適應症時限，增加重症風險。
「現在已經不是關心確診數，而是關心重症、死亡數有沒有暴增！」孫茂勝醫師表示，Omicron逐漸進展演變為類流感，感染數預期會繼續上升，將有更多比例人口得到免疫力保護，醫療院所正全力防守避免重症、死亡人數攀升。未來1、2個月疫情高峰將是「最後階段」，一旦度過有望「解放」並恢復正常生活。
孫茂勝醫師指出，各地醫院目前已用開設防疫門診、院內綠色通道等方式，盡可能保留醫護人力，集中用於照護中、重症患者。提醒民眾在疫情高峰前仍應做好完整自主健康管理，高風險族群也應完整施打疫苗。
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