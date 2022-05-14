清冠一號一般人可用嗎？未確診前「喝這茶」助調節免疫

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清冠一號藥方有哪些成份？ 對哪些症狀有效？
本土疫情確診數連日突破5萬人，中醫處方藥「清冠一號」詢問度與日俱增。新光醫院中醫科主治醫師黃奎祐醫師受訪表示，清冠一號基本上以清熱解毒為主要功用，方劑內容是根據「荊防敗毒散」調整，可幫助提升抗發炎、讓病勢得到良好控制。
黃奎祐醫師指出，藥方中防風、薄荷、桑葉可宣散解表、緩解肌肉疼痛，配合黃芩、板藍根、魚腥草的抗菌、抗病毒功效，達到減少病毒量並改善肺部發炎。另外亦有袪痰的栝樓、降氣平喘的厚朴。最後搭配甘草調和諸藥。
黃奎祐醫師表示，清冠一號相對於西藥較不具針對性，但能同時起到多靶點的治療效益，包括影響病毒蛋白與細胞接受器的交互作用、抑制病毒複製與降低發炎等。也適用於治療因病毒引起的咳嗽、氣喘、痰多、發燒等偏向「風熱」、脈象浮數的族群。
不過，如果是風寒為表現症狀，例如疲勞、身體發冷、脈象較沉無力，清冠一號適用度可能會有所影響，建議至中醫門診諮詢，根據體質調整處方。
清冠一號一般人可用嗎？ 身體太寒腹瀉怎麼辦？
許多確診者或有需要的民眾，紛紛至中醫門診尋求開立清冠一號，黃奎祐醫師表示，臨床上確實看到很多人使用清冠一號後，有效改善喉嚨痛、反覆發燒、肌肉痠痛等症狀。也有CT值忽高忽低的無症狀者，在使用清冠一號後穩定控制。
黃奎祐醫師指出，中醫特色是照體質用藥，但面對大流行的「時疫」也會採取大規模投藥，以截斷病勢傳播。新冠病毒在大流行伊始，從臨床症狀可推估多以「風熱」為感染表現，導致確診後以發炎、熱向症狀為主，如發燒、喉嚨痛、痰多。這時介入清冠一號可抗發炎，幫助病勢良好控制。也可以根據體質在方中加減，效果更為明顯。
黃奎祐醫師提醒，一般人或高風險族群，雖然也可以使用清冠一號，但建議劑量需要調整如減少1/2或1/4，或搭配其他藥材平衡藥性，才能達到清熱解毒又避免身體過於寒涼。比較虛寒的族群使用清冠一號，可能會有輕微腹瀉，可搭配薑湯、核桃、羊肉、龍眼以平衡。
腦霧咳嗽看中醫也有效 未確診喝這茶幫助調節免疫
根據研究發現，Omicron症狀如咳嗽、腦霧可能會持續發生。黃奎祐醫師表示，針對Omicron前提可先以清冠一號清熱解毒，使用十多天後若症狀未改善，可再搭配玉竹、沙參、麥門冬、天門冬，達到滋陰、潤肺、補氣的作用，也要根據病人體質如腎虛、脾胃虛加以調整。
尚未確診或無症狀擔心確診者，可透過中藥提升保護力？黃奎祐醫師指出，這類族群會給予補氣方劑，如竹、防風、陳皮、黃芩，柴胡、藿香，再配合少量連翹、魚腥草、桑葉、薄荷、板藍根，同時達到清熱解毒與提升免疫力。
黃奎祐醫師表示，各家中醫院所有調劑防疫茶飲提供民眾選擇，其成份包括藿香、連翹、厚朴、黃芩、柴胡等。新光醫院亦提供「正氣護衛茶」，藥方與清冠一號成份相似，有抑制病毒、抗發炎、調節免疫等幫助。
黃奎祐醫師提醒，近期因疫情攀升加上氣候變化，很多人咳嗽不癒而至中醫看診，尤其是老人家、抽菸族群，呼吸道症狀恐更加劇。應先釐清咳嗽原因是病毒感染或胃食道逆流、鼻涕倒流、感冒等問題，最好由中醫師看診開立處方，勿自行至中藥行配藥，以免因藥性不適合而傷身。
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