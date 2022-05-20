邪靈退散5／佛教也有驅魔儀式　15歲喇嘛兩巴掌趕走惡鬼

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基督教及天主教在台灣，亦有幫助信眾的驅魔儀式；牧師張思聰表示，根據《聖經》所說，鬼會在因為人犯罪、或身心受到傷害時附身，張思聰說：「就好像你家有一個破口，祂就鑽進來，到你身體裡面不斷影響你，嚴重的甚至讓你無法正常生活。」張思聰說，依據《聖經》裡耶穌說的話，奉耶穌的名，就可以趕鬼。
張思聰拿著名信片大小的《聖經》說：「我只需要這本，以耶穌受予我的權柄就可以幫助信眾趕鬼。」他指著《聖經》中的《馬可福音》16章16節到18節，唸著：「信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪，信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼；說新方言、手能拿蛇、若喝了什麼毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了」。
張思聰表示，最重要的是帶領遭附魔的人，親口懺悔認罪，並斷開與不好靈界的連結。不過他說：「有的人認罪時突然聲音被鬼卡住，自己想說卻說不出來，耶穌都會將如何做的意念告訴我，必須如何做來鼓勵信徒的意志力，趕走鬼得到釋放。」
佛教也有一樣概念的「驅魔經」，佛教認為會干擾人的鬼神懼怕「空性」，而其中最為人所熟悉的，就是《心經》。曾有傳說，玄奘大師往西域取經途中，在一片茫茫沙漠，突然鬼哭狼嚎、風雲變色、身旁出現無數惡鬼，看似即將就要把他生吞活剝了，玄奘隨即唸了菩薩名號，卻只驅走了少許惡鬼，仍有大群惡鬼緊逼不放，這時突然想起懷中的《心經》並念著：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。舍利子，色不易空，空不易色，色即是空，空即是色……..」頓時所有沙漠惡鬼應聲而散，可見其之威力。
但羅卓仁謙提醒：「經文會有作用，也必須考量到持咒者的修行及持戒」，持戒清淨加上具有菩提心，也就是對眾生都有慈悲心，而非對惡鬼產生「要殺、要趕跑祢」的想法，這才是最重要的。
曾目擊喇嘛驅魔的羅卓仁謙說，其實問魔鬼名字在佛教不常見，因為持戒清淨力量強大的修行者，就可以靠自己力量趕走惡鬼。當年他在喜馬拉雅山上某寺院學習時，寺院附近的村莊很奇怪，有7、8個人自殺，那幾個自殺的靈就突然附在一位平時在寺院打掃的女孩身上。15歲的女孩突然有牛一般的蠻力，5、6個人都制不住她，但是一旁的老師卻很淡定，叫另一位老師來處理，推來推去，每個人都覺得是小事，最後事情被推到輩份最小的喇嘛身上。
羅卓仁謙說：「當時是下午3點多，是喝茶時間，只見那位喇嘛一手拿著茶碗，另一手迅速的啪啪兩下，給了那女孩兩巴掌，她就恢復正常，再也沒發生一樣的事。」聽來讓人嘖嘖稱奇。