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邪靈退散5／佛教也有驅魔儀式　15歲喇嘛兩巴掌趕走惡鬼

▲牧師張思聰表示，《聖經》中的《馬可福音》16章16節到18節，就是耶穌給予的驅魔指示。（圖／記者陳建彰攝）
▲牧師張思聰表示，《聖經》中的《馬可福音》16章16節到18節，就是耶穌給予的驅魔指示。（圖／記者陳建彰攝）

記者潘語綺/專題報導

2022-05-20 12:18:54

惡魔只存在國外嗎？在台灣要是被魔鬼纏上怎麼辦？一般民眾要是覺得被「煞到」、「卡到陰」，大部份都會想去大廟拜拜過個運，去除身上穢氣，或是去收驚，著名的宮廟有台北行天宮。道教的作法如此，那佛教呢？《MOKSHAH解脫協會》創辦人羅卓仁謙表示，以佛教的世界觀來看，這世界充滿鬼魂，與人類共處在同一個世界之中，當一個人的磁場比較低、健康狀況不好，就容易受到影響而不是被附身。

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羅卓仁謙解釋：「若非細菌病毒導致生病等因素，就像有人到了某個地方會打寒顫、天氣變化就過敏，這只是被干擾到而非附身。」他說明，佛教認為的附身的狀況，則是當事人突然像變個人似的，說平常不會說的辭彙及語言、力氣變大、講話聲音跟原本不一樣等等，他說：「佛教稱這為被魔所持，持的意思就是被控制，魔黏在這人身上」。

基督教及天主教在台灣，亦有幫助信眾的驅魔儀式；牧師張思聰表示，根據《聖經》所說，鬼會在因為人犯罪、或身心受到傷害時附身，張思聰說：「就好像你家有一個破口，祂就鑽進來，到你身體裡面不斷影響你，嚴重的甚至讓你無法正常生活。」張思聰說，依據《聖經》裡耶穌說的話，奉耶穌的名，就可以趕鬼。

張思聰拿著名信片大小的《聖經》說：「我只需要這本，以耶穌受予我的權柄就可以幫助信眾趕鬼。」他指著《聖經》中的《馬可福音》16章16節到18節，唸著：「信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪，信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼；說新方言、手能拿蛇、若喝了什麼毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了」。

張思聰表示，最重要的是帶領遭附魔的人，親口懺悔認罪，並斷開與不好靈界的連結。不過他說：「有的人認罪時突然聲音被鬼卡住，自己想說卻說不出來，耶穌都會將如何做的意念告訴我，必須如何做來鼓勵信徒的意志力，趕走鬼得到釋放。」

佛教也有一樣概念的「驅魔經」，佛教認為會干擾人的鬼神懼怕「空性」，而其中最為人所熟悉的，就是《心經》。曾有傳說，玄奘大師往西域取經途中，在一片茫茫沙漠，突然鬼哭狼嚎、風雲變色、身旁出現無數惡鬼，看似即將就要把他生吞活剝了，玄奘隨即唸了菩薩名號，卻只驅走了少許惡鬼，仍有大群惡鬼緊逼不放，這時突然想起懷中的《心經》並念著：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。舍利子，色不易空，空不易色，色即是空，空即是色……..」頓時所有沙漠惡鬼應聲而散，可見其之威力。

但羅卓仁謙提醒：「經文會有作用，也必須考量到持咒者的修行及持戒」，持戒清淨加上具有菩提心，也就是對眾生都有慈悲心，而非對惡鬼產生「要殺、要趕跑祢」的想法，這才是最重要的。

曾目擊喇嘛驅魔的羅卓仁謙說，其實問魔鬼名字在佛教不常見，因為持戒清淨力量強大的修行者，就可以靠自己力量趕走惡鬼。當年他在喜馬拉雅山上某寺院學習時，寺院附近的村莊很奇怪，有7、8個人自殺，那幾個自殺的靈就突然附在一位平時在寺院打掃的女孩身上。15歲的女孩突然有牛一般的蠻力，5、6個人都制不住她，但是一旁的老師卻很淡定，叫另一位老師來處理，推來推去，每個人都覺得是小事，最後事情被推到輩份最小的喇嘛身上。

羅卓仁謙說：「當時是下午3點多，是喝茶時間，只見那位喇嘛一手拿著茶碗，另一手迅速的啪啪兩下，給了那女孩兩巴掌，她就恢復正常，再也沒發生一樣的事。」聽來讓人嘖嘖稱奇。

▲牧師張思聰說：「我只需要這本聖經，以耶穌受予我的權柄就可以幫助信眾趕鬼」（圖／記者陳建彰攝）
▲牧師張思聰說：「我只需要這本聖經，以耶穌受予我的權柄就可以幫助信眾趕鬼」（圖／記者陳建彰攝）

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