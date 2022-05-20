邪靈退散3／高山有魔神仔？失蹤者獲救後神父幫驅魔祈福

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當時參與搜救的永豐派出所所長陳錦生回憶說：「我們村民組成30多人的搜救隊，晚上8點找到凌晨12點，隔天一早5點又繼續找阿嬤，邊放沖天炮及鞭炮，放了至少1小時喔！」沒多久就在女鬼瀑布附近一塊大石找到阿嬤。有點虛弱的阿嬤說：「有一個女人在我餵狗的工寮外面唱歌，叫我過去，我走過去後就記不得了。」陳錦生說：「搜救隊找到阿嬤都很驚訝，明明前一晚我們都在那塊大石上休息，可是阿嬤說她一整晚都坐在那邊，可是工寮距離這邊有3公里欸！」無法理解為何阿嬤看不到他們、他們沒看到阿嬤，感覺毛毛的！
同樣在永豐派出所服務的警員劉宗廷說：「雖說子不語怪力亂神，但有些事真的很難解釋。」他說自己有位遠親阿嬤，在山上養蜂5、60年，等於對工作環境熟到不能再熟，沒想到2020年竟然失蹤5天，當時正逢寒流襲台，家人非常擔心，搜救隊最後在一個山溝附近的廢棄工寮，找到只有輕微脫水的阿嬤。
阿嬤獲救時說：「我坐在裡面很冷很餓，一直吹我隨身攜帶的哨子求救，後來有一對穿著古裝的白髮老夫妻來，講我聽不懂的話，但是他們好像知道我需要幫忙，後來又來一個登山客，給我一罐牛奶。」更離奇的是，阿嬤說那登山客的臉看來很像某位過世的親友，還有在工寮等救援時，附近一直有一群人在唱歌，出去看也沒人啊，不過阿嬤說那歌在唱啥，「我聽沒有啦。」
劉宗廷表示，因為轄區內有漢人還有原住民，有時在山裡失蹤被救回後，就會看到漢人請警消一起吃豬腳麵線、帶家人去大型宮廟拜拜集收驚。原住民大多信仰天主教及基督教，他笑說：「這時他們就會請神父或牧師，幫他們做驅魔禱告，有時候還會加碼部落的巫術驅魔祈福。」他認為不同族群、不同信仰，但最後全都回歸到一樣的儀式。
劉宗廷提醒民眾：「山裡就是個天然的減音環境，樹木、草、瀑布、大石都會削弱聲音。」如果登山迷路，最好的方法就是原地等待別慌張亂跑，否則越跑越遠不利搜救；身上攜帶哨子、沖天炮，還有錄音功能的錄音機，錄下自己求救聲音重複播放，當然最好也得多準備些電池，增加活命機會。
命理專家谷帥臻說：「早在東晉時期就有記載，入山前準備一些東西及儀式，就可避免被山精捉弄。」《抱朴子．登涉篇》記載，入山前將代表五行木火土金水的五色線，綁在山口大石，身上亦可佩帶一條五色線，以此憑著天地間五行相生可趨吉避凶、保平安；除此之外，谷帥臻說道教還有個《九字真言》：「臨兵闘者，皆陣列前行。」不僅登山時唸，可保平安、諸邪不侵，平常去到墓園、弔喪、醫院等皆可念來避煞。至於到底有沒有芒神跟魔鬼？他說：「還是寧可信其有，不可信其無，莫鐵齒，一切平安最重要！」