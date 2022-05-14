第四劑新冠疫苗5／16開打！指揮中心：「3類人」符合資格

我是廣告 請繼續往下閱讀
(二)長照機構住民
(三)18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包含：
1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2.器官移植患者/幹細胞移植患者
3.中度/嚴重先天性免疫不全患者
4.洗腎患者
5.HIV陽性患者
6.目前正使用高度免疫抑制藥物者
7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者
前述對象不論先前劑次接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna COVID-19疫苗半劑量、BioNTech COVID-19疫苗全劑量或蛋白質次單元之高端、Novavax(目前尚待原廠進口供應) COVID-19疫苗全劑量。
指揮中心進一步說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約85.5%、第2劑約80.6%、追加劑約62.3%，為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者，儘速接種，以降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，符合第二次追加劑接種間隔者，自5月16日起亦可進行接種。若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種，如接種Moderna、高端、BioNTech產生過敏，可接種AZ。另針對65歲以上接種COVID-19疫苗者(包含接種第一、二劑及第一、二次追加劑)，地方政府亦可提供500元(含)以下衛教品之措施至5月31日止。
指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。