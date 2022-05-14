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預防腸病毒疫苗將問世！　研究：具良好交叉保護力

預防腸病毒疫苗將問世！　研究：具良好交叉保護力
預防腸病毒疫苗將問世！　研究：具良好交叉保護力

健康醫療網

2022-05-14 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】臺大醫院黃立民教授的研究團隊自2014年起即加入腸病毒71型疫苗EV71vac的二期臨床試驗，發展能協助嬰幼兒對抗腸病毒重症的有效疫苗，此次突破性的研究成果，為台灣和越南（巴斯德研究所）共同執行第三期疫苗臨床試驗，使用腸病毒71型疫苗EV71vac來預防腸病毒71型感染的相關疾病。此研究並獲國際知名期刊「刺胳針雜誌 （The Lancet）」審查後刊登。

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腸病毒71型　嚴重恐致永久性癱瘓

腸病毒71型是造成嬰幼兒手足口病的病原之一，但它會侵犯嬰幼兒的神經系統，造成腦幹腦炎，導致非心因性的肺水腫和急性肢體無力，前者可能造成患者死亡，後者則可能導致永久性的癱瘓；自1969年以來，在亞太平洋地區（日本、中國大陸、馬來西亞、新加坡），腸病毒71型疾病常有週期性的爆發。

研究：疫苗效力100%  具良好交叉保護力

出生兩個月大以上的嬰幼兒在接種兩劑以上的EV71vac之後，疫苗組的受試者全數未得到腸病毒71型感染的相關疾病；相較於安慰劑組則有22例；在試驗裡的疫苗效力高達100%，以統計模型推估也高達96.8%。

安慰劑組的22例確診個案中，有11例屬於腸病毒71型的B5基因亞型，有10例則是C4基因亞型，顯示以B4基因亞型為疫苗株的EV71vac，具有良好的交叉保護力。

中國大陸加速核准上市　盼終止腸病毒威脅

故中國大陸已加速核准三種腸病毒71型疫苗上市，其第四期臨床試驗也顯示，6-35個月的嬰幼兒，施打兩劑C4基因亞型的腸病毒71型疫苗後，針對同一基因亞型C4具有很高的有效性。

黃立民也提到，期盼將來此國產腸病毒EV71vac能廣泛使用於國內嬰幼兒身上，終止每年春夏期間腸病毒的疾病威脅及對家有幼童家庭的困擾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53696

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