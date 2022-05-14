預防腸病毒疫苗將問世！　研究：具良好交叉保護力

我是廣告 請繼續往下閱讀
腸病毒71型是造成嬰幼兒手足口病的病原之一，但它會侵犯嬰幼兒的神經系統，造成腦幹腦炎，導致非心因性的肺水腫和急性肢體無力，前者可能造成患者死亡，後者則可能導致永久性的癱瘓；自1969年以來，在亞太平洋地區（日本、中國大陸、馬來西亞、新加坡），腸病毒71型疾病常有週期性的爆發。
研究：疫苗效力100% 具良好交叉保護力
出生兩個月大以上的嬰幼兒在接種兩劑以上的EV71vac之後，疫苗組的受試者全數未得到腸病毒71型感染的相關疾病；相較於安慰劑組則有22例；在試驗裡的疫苗效力高達100%，以統計模型推估也高達96.8%。
安慰劑組的22例確診個案中，有11例屬於腸病毒71型的B5基因亞型，有10例則是C4基因亞型，顯示以B4基因亞型為疫苗株的EV71vac，具有良好的交叉保護力。
中國大陸加速核准上市 盼終止腸病毒威脅
故中國大陸已加速核准三種腸病毒71型疫苗上市，其第四期臨床試驗也顯示，6-35個月的嬰幼兒，施打兩劑C4基因亞型的腸病毒71型疫苗後，針對同一基因亞型C4具有很高的有效性。
黃立民也提到，期盼將來此國產腸病毒EV71vac能廣泛使用於國內嬰幼兒身上，終止每年春夏期間腸病毒的疾病威脅及對家有幼童家庭的困擾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53696
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw