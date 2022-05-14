梅雨鋒面過境　中市農業局籲請農友防範

中央氣象局預報梅雨鋒面即日起至 5 月 16 日影響台灣，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨、陣雨或雷雨，恐有局部大雨發生。台中市政府農業局提醒農友落實農作物災害防範措施，包括儘速採收、加強枝幹枝條固定、檢視生產設施結構安全及注意田區作業安全，後續若不幸遇災情，可依規申請救助。

我是廣告 請繼續往下閱讀

農業局表示，中市一期作水稻尚未達收穫期，請農友在豪雨過後儘速排乾田間積水並加強病蟲害防治；另目前正值收穫期的西瓜等蔬菜，應儘速採收減少損失並妥善貯藏，再配合市場需求供貨；其它正值結果期水果及生育期瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條固定，以防大雨植株倒伏；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農業局提醒，農友病蟲害防治施藥，仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，加強中耕培土及肥培管理措施，防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。

農業局強調，已通報各區公所密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，也請農民主動向當地公所通報，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，農業局指出，公所對於災後需即時採收及復耕的受災田區作物，應動員人力勘查及拍照取證，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。