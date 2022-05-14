國內疫情未達高峰？羅一鈞：估5月中下旬、每天達10萬人
中央流行疫情指揮中心今(14)日，公布國內新增64,041例COVID-19確定病例，分別為63,964例本土個案，及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。
近日由於國內疫情持續攀升，就有醫師預估疫情高峰恐落在5月22日，對此，醫療應變組副組長羅一鈞，今天於記者會上指出，綜合起來目前趨勢來看，高峰可能落5月20至30日，也就是5月中下旬，另外，南北的疫況也可能不同，至於高峰數值有多少？羅一鈞表示，現在看起來還沒到達低推估，故未來高峰可能每天達到10萬人。
羅一鈞解釋，因北部疫情較早開始、確診人數最多，而中南部也有一些增加情況，還須要等本周過完，才能針對數字做分析，且從分區來看，會影響推估判斷，但就目前的疫情來看，尚未達到低推估數值，因此推算未來高峰數，可能每天會達到10萬人，但也要針對北中南地區的疫情變化，才能進一步說明。（編輯：林盈君）
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