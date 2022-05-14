快篩實名制每日銷售量漸下滑！陳時中：配送制度暫不調整
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布快篩實名制的銷售狀況，截至中午12點為止，已售出163172人份、完售機構家數795家。若和兩天前的銷售狀況相比，12日的同時間數據分別是售出199959人份、完售機構家數1576家。對此，指揮官陳時中指出快篩實名制的排隊狀況相對有減緩，原訂5月15日上路的第二輪快篩實名制暫緩，將會維持現有的配送制度。
陳時中表示，快篩實名制銷售量逐日降低，到中午就完售的機構家數減少，各地排隊狀況相對減緩。陳時中認為這是由於快篩實名制上路已經一段時間，加上越來越多通路投入銷售，民眾必須排隊搶買快篩的急迫性逐漸降低。
陳時中說明，原訂5月15日上路的第二輪快篩實名制，當時是規劃要對現有的配送制度進行改動，為的是解決部分熱區供不應求、部分地區卻賣不完的狀況。不過根據最近的數據來看，目前排隊搶買導致據點完售的狀況已在減少，而大部分據點就算有剩餘也剩得不多，因此會依照目前的配送制度繼續實施，若有觀察到明顯供需不平衡狀況，再進行相關調整。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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