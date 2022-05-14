Novavax向台申請審查EUA！周志浩曝進度：先寄標準品檢驗
本月13日，Novavax公司發布新聞稿宣布，已向台灣食藥署提出EUA申請新冠疫苗，14日下午，中央流行疫情指揮中心、疫情監測組組長周志浩表示，目前已跟Novavax接洽一段時間了，現行進度為談標準品先寄過來檢驗，而後續相關時程都還在安排中。
據了解，台灣從COVAX管道，共購買200多萬劑Novavax疫苗，13日Novavax宣布，已向台灣食藥署提出EUA申請，同時檢附2項第3期臨床試驗數據等資料，希望能開放18歲以上成人使用。對此，食藥署也證實，數月前Novavax就已提出EUA申請，我方這邊也收到資料，正待審查完畢、並召開專家會議審查EUA，希望可以在1個月之內完成。
而根據今年3月24日、ACIP專家會議結論，若Novavax通過緊急使用EUA授權，可用於18歲以上民眾基礎劑／基礎加強劑及追加劑接種。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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