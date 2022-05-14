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青少年自殺率逐年升　兒盟籲：重視兒少心理

青少年自殺率逐年升　兒盟籲：重視兒少心理
青少年自殺率逐年升　兒盟籲：重視兒少心理

健康醫療網

2022-05-14 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據衛福部統計，台灣青少年自殺死亡率十年內增加三倍，109年每100位死亡的青少年中，就有五分之一是自殺死亡，令人憂心。受新冠肺炎疫情影響，兒少心理健康更備受威脅；兒福聯盟調查發現，2021年三級警戒期間，逾半數兒少（54.7%）覺得孤單，四成三兒少有時感到難過，顯見兒少在疫情期間容易出現負向情緒。

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校園心理健康宣導　兒少第一道防線

近來本土確診人數屢創新高，遭隔離的兒少也不斷增加，無論是兒少染疫或因密集接觸而被隔離，對兒少心理健康來說，無疑是雪上加霜。

兒盟指出，兒少求助學校實體輔導資源時，常常多所顧忌，包括缺乏隱私保障、怕被同學發現、沒有時間、不夠方便等問題，相形之下，線上輔導資源較具隱密性與便利性，且因疫情停課影響，線上輔導資源更顯重要。教育部應加強建置線上輔導資源，並加強宣導，提高兒少使用的意願，藉此緩解兒少因疫情衍生的負面情緒或心理創傷。

跨部整合健康資源　提高服務可近性

兒盟調查發現，逾4成的青少年不曾在校園接觸與心理健康有關的宣導或活動，教育部有必要強化校園心理健康相關預防宣導及活動。此外，衛福部應即時更新「心快活-心理健康學習平台」等相關網站資訊，並督促各地方政府，積極促成各社區心理衛生中心等社區服務網絡與各級學校的合作，增加心理健康資源的可近性，以多元管道強化兒少心理健康識能。

針對衛福部心口司正式分家，改制成立「心理健康司」與「口腔健康司」，兒盟對此表示樂見其成。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53697

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