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快篩陽即給藥怕副作用？專家吐槽：大家比較怕用藥延遲

▲近來「快篩陽就給藥」引起各方議論，有專家認為既然中央定調「快篩等於PCR」了，那麼法定位階也要跟上，不能因為快篩陽還等不到醫師視訊看診與給藥，應該比照PCR確診後，醫師可以立即處理後面流程，但目前顯然行政流程還需要大大優化。圖為示意圖，圖中人物與新聞內文無關。（圖／NOWnews資料照片）
▲近來「快篩陽就給藥」引起各方議論，有專家認為既然中央定調「快篩等於PCR」了，那麼法定位階也要跟上，不能因為快篩陽還等不到醫師視訊看診與給藥，應該比照PCR確診後，醫師可以立即處理後面流程，但目前顯然行政流程還需要大大優化。圖為示意圖，圖中人物與新聞內文無關。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-14 17:00:032022-05-14 17:09:08

近來「快篩陽就給藥」引起各方議論，有專家認為既然中央定調「快篩等於PCR」了，那麼法定位階也要跟上，不能因為快篩陽還等不到醫師視訊看診與給藥，應該比照PCR確診後，醫師可以立即處理後面流程，但目前顯然行政流程還需要大大優化！至於陳時中擔心快篩陽就給藥，可能會使偽陽性者吃藥產生副作用，專家則說「用藥僅5天，有嚴重交叉作用、副作用這種事，是需長期吃才會發生」，強調人民現在比較怕延誤用藥時機。

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如今快篩陽性，經醫師判斷即確診，同時也會判定是否給抗病毒藥物，但只限定3族群，台北市長柯文哲喊話中央，希望擴及快篩陽且有症狀就給藥物，以免耽誤用藥時機，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中另有考量，認為偽陽性者若吃藥產生副作用，醫療責任誰要負？

中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，現在中央的態度就是「快篩等於PCR」，等於就是快篩跟PCR有同樣法定的位階，快篩跟PCR有同等待遇，例如給藥、隔離跟保險給付，所以現在要看「快篩陽是否給藥」，其實得看PCR陽性的病人是怎樣給藥，結果是要經過醫師評估，因此他認為快篩陽是否要給藥，還是要跟PCR走的路徑一樣，必須經醫師判斷是否有適應症才能給藥。

如今三類人快篩陽不需要經過PCR確認，但中間需經醫師視訊看診給藥，等確診者拿到藥都是好幾天後了，被大家質疑用藥時機被拖延。王任賢說，既然「快篩等於PCR」定調了，那麼快篩陽也應該跟PCR確診一樣，必須立即得到醫師評估，這時候用藥就不會有所拖延，因此現在問題就出在整個流程必須優化，快篩陽後怎樣能快速看到診、拿到藥。

王任賢坦言，當初中央把快篩定位在民間可以使用，「這就錯了，應該要打掉重練，」因為問題來了，民間使用要如何法定認定、醫師認定就是一個問題，本來醫療法就是這樣，所以現在這樣做當然會有醫師看診跟給藥的時間落差，「如果當初快篩在醫院裡面來做，就不會有問題」，防疫保單也能有證明。例如在醫院外設立快篩站，內有醫師進駐，民眾分批分批來做快篩，醫師「一目十行」快篩結果，馬上就知道誰可能確診，立刻進行問診並判斷要不要給藥，就不會出現給藥延遲的問題。

不過，現在中央已經定調「快篩等於PCR」了，王任賢說，中央能做的就只有加速優化醫師認定與看診、給藥的流程，否則延遲用藥的時間還是會一再發生。至於陳時中擔心怕偽陽性者吃抗病毒藥物會有副作用等，他則認為「用藥只有5天，那是需要長期這樣吃才會有嚴重的交叉作用與副作用」，強調現在民眾比較怕用藥延遲的問題，到時候轉中重症又有誰要負責？中央嗎？


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