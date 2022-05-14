快篩陽即給藥怕副作用？專家吐槽：大家比較怕用藥延遲

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，現在中央的態度就是「快篩等於PCR」，等於就是快篩跟PCR有同樣法定的位階，快篩跟PCR有同等待遇，例如給藥、隔離跟保險給付，所以現在要看「快篩陽是否給藥」，其實得看PCR陽性的病人是怎樣給藥，結果是要經過醫師評估，因此他認為快篩陽是否要給藥，還是要跟PCR走的路徑一樣，必須經醫師判斷是否有適應症才能給藥。
如今三類人快篩陽不需要經過PCR確認，但中間需經醫師視訊看診給藥，等確診者拿到藥都是好幾天後了，被大家質疑用藥時機被拖延。王任賢說，既然「快篩等於PCR」定調了，那麼快篩陽也應該跟PCR確診一樣，必須立即得到醫師評估，這時候用藥就不會有所拖延，因此現在問題就出在整個流程必須優化，快篩陽後怎樣能快速看到診、拿到藥。
王任賢坦言，當初中央把快篩定位在民間可以使用，「這就錯了，應該要打掉重練，」因為問題來了，民間使用要如何法定認定、醫師認定就是一個問題，本來醫療法就是這樣，所以現在這樣做當然會有醫師看診跟給藥的時間落差，「如果當初快篩在醫院裡面來做，就不會有問題」，防疫保單也能有證明。例如在醫院外設立快篩站，內有醫師進駐，民眾分批分批來做快篩，醫師「一目十行」快篩結果，馬上就知道誰可能確診，立刻進行問診並判斷要不要給藥，就不會出現給藥延遲的問題。
不過，現在中央已經定調「快篩等於PCR」了，王任賢說，中央能做的就只有加速優化醫師認定與看診、給藥的流程，否則延遲用藥的時間還是會一再發生。至於陳時中擔心怕偽陽性者吃抗病毒藥物會有副作用等，他則認為「用藥只有5天，那是需要長期這樣吃才會有嚴重的交叉作用與副作用」，強調現在民眾比較怕用藥延遲的問題，到時候轉中重症又有誰要負責？中央嗎？