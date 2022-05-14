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修杰楷《營業中》秀廚藝　楊銘威驚覺二廚地位不保

▲修杰楷（左）的好廚藝，讓楊銘威二廚地位不保。（圖／TVBS提供）
▲修杰楷（左）的好廚藝，讓楊銘威二廚地位不保。（圖／TVBS提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-14 19:30:002022-05-14 20:06:20

TVBS獨資原創實境節目《來吧！營業中》，被網友喻為2022年最強實境綜藝節目。本週一群渴望放風的超級奶爸修杰楷、柯有倫、羅平、藍鈞天、撒基努、吳俊諺相約到「老屋」用餐。二廚楊銘威想展現手藝，卻引來好友修杰楷跟藍鈞天盯場，修杰楷表示平時楊銘威就是「吃」，所以不太放心他做菜。也大方表示自己可以到「老屋」打工，讓楊銘威的二廚地位備受威脅。

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▲男神修杰楷進廚房秀廚藝。（圖／TVBS提供）
▲男神修杰楷進廚房秀廚藝。（圖／TVBS提供）
本週「爸爸放風日」，為了幫放風爸爸群採買最新鮮的海鮮，姚元浩和楊銘威下海抓貢寮鮑魚、九孔；吳映潔跟姚元浩前往富基漁港採買海鮮，將北海岸當地海產拿來入菜。對於各種動物都不怕的「吳大膽」吳映潔，被長相可愛的花枝吸引，把牠捧在手上，吳映潔果然魅力無法擋，被花枝糾纏住不放，她緊張大喊：「牠吸住我了！」

▲楊銘威（左）跟姚元浩一起處理下海抓來的海鮮。（圖／TVBS提供）
▲楊銘威（左）跟姚元浩一起處理下海抓來的海鮮。（圖／TVBS提供）
▲吳映潔抓花枝。（圖／TVBS提供）
▲吳映潔抓花枝。（圖／TVBS提供）
修杰楷跟藍鈞天跟二廚楊銘威私下常聚餐，在「老屋」楊銘威想大展手藝，料理給好友吃，卻引起修杰楷跟藍鈞天的好奇，兩人在楊銘威旁邊「盯場」，楊銘威才解釋，因為平常聚餐，都是修杰楷跟藍鈞天在煮飯，自己只負責「吃」。最後修杰楷閒不下來，在廚房東晃西晃，被鬼鬼笑說：「你好像來巡邏的！」

▲藍鈞天不放心楊銘威的廚藝，在一旁盯場。（圖／TVBS提供）
▲藍鈞天不放心楊銘威的廚藝，在一旁盯場。（圖／TVBS提供）
▲楊銘威認真幫大家料理燒烤。（圖／TVBS提供）
▲楊銘威認真幫大家料理燒烤。（圖／TVBS提供）
爸爸們心情愉悅，一起吃飯跟喝酒，柯有綸也拿起吉他，讓「老屋」瞬間變成Piano bar。因為柯有綸的音樂，讓用餐的客人彷彿置身在國外海島的感覺。

TVBS今年攜手好看娛樂製作全新類型綜藝節目《來吧！營業中》，除了是明星開餐廳之外，節目中食材也將與在地小農結合，提倡農產品。TVBS在做媒體轉型的過程中持續投資內容，不只在影集上，接下來也會投入更多資金在台灣綜藝上。《來吧！營業中》每週六晚間8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》，每週上架新集數，更多精彩內容敬請期待。（編輯：楊穎軒）

▲▼本週播出「爸爸放風日」。（圖／TVBS提供）
▲▼本週播出「爸爸放風日」。（圖／TVBS提供）
▲▼本週播出「爸爸放風日」。（圖／TVBS提供）

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