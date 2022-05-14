中央指示加開篩檢站　柯文哲反嗆：不要亂下命令！

針對行政院長蘇貞昌說要在台北增設PCR篩檢站，台北市長柯文哲今（14）日視察婦幼院區親子兒童防疫急門診時表示，現在只開篩檢站沒用，應要開防疫急門診，主要目的是把輕症確診者在醫院外處理掉，保留醫院量能；他也嗆中央，「很多東西不要亂下命令，」像中央叫診所做PCR，採檢後兩、三天PCR才出來，根本沒有意義。
目前北市是否還少一個大型篩檢站？柯文哲抱怨，今天開防疫急門診就算是以PCR篩檢為目的，要先解決PCR的量能到底夠不夠？，為何木柵一天僅能做800個，因為後面PCR量能只能做800個，如果要再往上就要先找地方解決PCR量能的問題。
柯文哲說，「很多事情別亂下命令，」一開始叫診所做PCR，結果發生什麼事？不是只有採檢，採檢後PCR實驗找誰合作，還有資料怎麼上傳？都要弄清楚。
柯文哲強調，台北市有22個防疫急門診，要發揮到最大效果，按實際需要逐步增加，確保每個PCR採檢結果做得出來，如果採檢完2、3天PCR結果才出來，根本沒有意義，所以還是要整套的規劃。
柯文哲說，22個防疫急門診中有3個做車來速，士北科、木柵、中正紀念堂要增加到4線，滿編的話量能可以到2000多。現在還要監控每天防疫急門診使用量，如果預約都滿了，就要再繼續加量，如果預約都沒滿，表示沒有這麼多需求，要按照實際狀況，且戰且走，快速應變。