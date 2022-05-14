乳癌、子宮頸癌影響婦女最劇！ 2招降低發生率

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現代女性兼顧職場與家庭，操勞的同時更易忽略自己的健康。奇美醫學中心醫療副院長田宇峯說明，婦女癌症當中，尤以乳癌和子宮頸癌影響婦女健康最大。根據國民健康署2019年癌症登記報告統計資料顯示，乳癌發生率為女性癌症第一名，死亡率排名第2位；子宮頸癌發生率為第9位，死亡率排名於女性為第8位。
子宮頸癌 多藉由2途徑感染
根據國民健康署2021年資料顯示，每2年1次乳癌篩檢可降低50至69歲婦女乳癌死亡率41%；透過大規模子宮頸癌篩檢，可以降低70%的子宮頸癌死亡率。田宇峯副院長指出，子宮頸癌的主要原因大部分是透過性行為感染人類乳突病毒（HPV）導致。超過80%的人在感染之後會自動痊癒，只有少部分的人可能會有持續感染的情形，若免疫系統無法清除感染，加上環境及體質等因素，時間一久就可能轉變成子宮頸癌。
HPV疫苗接種＋子宮頸抹片檢查 雙管齊下防感染
隨著政府大力推廣子宮頸抹片檢查，婦女朋友已經逐漸養成定期篩檢的習慣，並主動透過HPV疫苗接種來預防病毒的感染，透過HPV疫苗施打和子宮頸抹片篩檢不僅可以預防且能早期發現癌症或其癌前病變，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。近年來隨著HPV疫苗涵蓋價數上升，已經可預防60至90%的HPV感染，透過雙管齊下的措施，也看到更佳的效果。
性別友善檢查室 保護個人隱私
而奇美醫學中心子宮頸抹片檢查室以性別友善為出發點，獨立的溫馨空間設計，由女醫師於星期一至星期六早上執行子宮頸抹片檢查，並維持單人進出確保隱私性，檢查器具採用單人使用的拋棄式子宮頸擴張器和抹片刷，更引進全自動診療椅，讓女性朋支在安全及舒適環境下執行子宮頸抹片篩檢；另針對身障女性朋友更提供移位機預約使用，人性化的貼心考量，也顯見醫院的重視與用心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53715
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