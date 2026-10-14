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金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）正式確認新賽季的替補控球後衛人選，休賽季加盟的威廉斯（Brandon Williams）將承擔這項重任，成為板凳席上的場上指揮官，他將成為柯瑞（Stephen Curry）下場時承擔控球組織任務的人選。勇士在休賽季以1年260萬美元的合約簽下威廉斯。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，威廉斯上賽季在達拉斯獨行俠打出生涯代表作，在厄文（Kyrie Irving）受傷期間獲得穩定上場時間，出賽66場，場均貢獻13分與3.9次助攻，平均上場時間達22.2分鐘。科爾在近期的媒體聯訪中明確指出威廉斯的定位與接下來的課題。「這對布蘭登（威廉斯）來說是很好的一步，他還沒有真正在聯盟中站穩腳步。」科爾表示，威廉斯擁有優異的運球爆發力與轉換快攻速度，能為球隊輕鬆取分，但他必須認知到自己身為替補控衛的責任。科爾強調：「身為板凳出發的控球者，伴隨而來的是龐大的責任，其中最重要的一環就是保護球。」在目前的4場熱身賽中，威廉斯場均繳出14.3分、1.8個籃板與2.3次助攻，但每場發生高達3.5次失誤，減少失誤將是他首要解決的問題。勇士將於10月21日迎來作客洛杉磯湖人的開幕戰，開季陣容將面臨嚴峻的傷兵挑戰。巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）確定缺席開季，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的狀況仍未明朗，預計周二接受球團評估。預期先發五人將由柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與格林（Draymond Green）組成，老將霍福德（Al Horford）則視對手陣容機動支援中鋒，屆時格林將調往大前鋒，桑托斯則回到板凳。在輪替陣容方面，隨著威廉斯確立替補控衛位置，梅爾頓（De'Anthony Melton）將擔任替補得分後衛，小裴頓（Gary Payton II）、理查（Will Richard）與尼恩（Georges Niang）也預計將扮演關鍵角色。